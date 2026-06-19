煮茶論戰／旅歐軍團有成 亞洲崛起非偶然

二○二六年世足賽小組賽首輪結束，最令全球足壇震驚的絕非傳統歐美豪權的宰制，而是亞洲球隊寫下的歷史新頁，參賽九隊中前六支出賽球隊一度寫下二勝、四和的不敗紀錄，在首輪積分效率展現集體爆發，徹底打破過往由歐美、南美主導的世足賽格局，標誌著世界足球版圖正發生深刻的微妙變化。

這波「亞洲流」的集體崛起，絕非偶然，首要關鍵在於「旅歐軍團」的成熟，如南韓李剛仁、黃仁範等核心，長期在歐洲五大聯賽歷練，將高強度對抗與比賽「閱讀能力」帶回國家隊。

其次是戰術理念的現代化，亞洲球隊不再單純依賴身體對抗，而是建構出具備高強度壓迫與快速轉換的多元體系。不論是日本的傳控、南韓的速度，或是澳洲的效率，皆展現極高戰術執行力。最後則是面對逆境時的強大韌性，打破了外界對亞洲球隊心理素質脆弱的刻板印象。

檢視具體戰況，南韓以二比一逆轉捷克，憑藉極高的射正率，以及高強度壓迫和快速轉換戰術體系完成隊史首次世足賽逆轉勝；澳洲面對土耳其，全場控球率僅兩成七，卻靠著九次射門進兩球，演繹何謂「效率足球」；日本與歐洲勁旅荷蘭二比二握手言和，展現強強對話的抗衡實力；沙烏地阿拉伯一比一逼平烏拉圭、卡達緊湊防守絕平對手，都證明了亞洲球隊如今不論面對何種球風，皆具備極高的戰術涵養與不服輸的精神。

首輪的亮眼成績單，不僅是對亞洲各國多年青訓與留洋戰略的肯定，更為後續賽事奠定強大信心。隨著賽事深入，這股來自亞洲的新生力量，勢必將延續氣勢向淘汰賽階段衝擊，迫使世界足壇重新評估亞洲足球的真正水準。

（作者為日本浮立佐賀、琉球梯子ＦＣ俱樂部亞洲顧問）