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凱恩梅開二度 成英格蘭賽史進球王

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
英格蘭在世界盃小組賽中以四比二擊敗克羅埃西亞，隊長凱恩與看台上的支持者一同慶祝。（歐新社）
英格蘭在世界盃小組賽中以四比二擊敗克羅埃西亞，隊長凱恩與看台上的支持者一同慶祝。（歐新社）

奪冠熱門英格蘭昨和上屆季軍克羅埃西亞上演強權對決，英格蘭隊長凱恩上半場就梅開二度，成隊史世界盃「進球王」，加上貝林漢和拉什福德下半場接連進球，助「三獅軍團」以四比二旗開得勝，完成凱恩的賽前設定。

位於Ｌ組的英格蘭是列強中壓軸登場的隊伍，在幾名巨星如法國姆巴佩、挪威哈蘭德和阿根廷「獅王」梅西都有亮眼表現後出賽，卅二歲的凱恩透露，試著不去多想其他球員的表現，「我只能控制我能控制的事情，來幫助球隊。」不過他也承認，內心仍會想打出最高水準的表現，希望在本屆賽事有好的開局。

昨天開賽十二分鐘，凱恩就獲得罰球機會，第一次機會雖被克羅埃西亞門將利瓦科維奇撲出，但經影像輔助裁判（ＶＡＲ）回看，利瓦科維奇提早進場，讓凱恩重新獲得罰球機會，這次他沒再錯過，讓英格蘭先馳得點；四十二分鐘他再頭錘破網，單場兩記進球已追平個人上屆卡達世界盃進球數。

二○一八年俄羅斯世界盃，凱恩處女秀就攻進六球，獲得金靴獎榮耀，昨天上半場就攻進兩球讓他世界盃進球數達到十球，追平前輩李納克並列隊史世界盃進球王；他也加入傳奇貝克漢行列，成為隊史第二位在三屆世界盃都有進球紀錄的球員。

昨天也是英格蘭主帥圖赫爾的世界盃執教初體驗，凱恩特別肯定教頭中場時鼓勵大家放手一搏的談話，帶起團隊氣勢，肯定所有成員表現。

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