世足賽／16隊奪7勝 歐洲球隊首輪表現最佳

首度擴增到四十八隊的世界盃，昨天完成小組賽首輪所有賽事，歐洲球隊表現最佳，十六支隊伍取得七勝、六和、三負，不過「無敵艦隊」西班牙被首度參賽的非洲小國維德角逼平，成第一輪的大爆冷戰役；另外三支初次亮相的古拉索、烏茲別克和約旦都有進球紀錄，初試啼聲皆有收穫。

美加墨世界盃分成十二組，小組賽循環後取分組前兩名加上最佳的前八名進入卅二強淘汰賽。歐洲球隊表現仍居各洲之冠，四屆冠軍德國展現凶猛火力，首戰碰新兵古拉索狂轟七球，其次是瑞典以五比一大勝突尼西亞；壓軸登場的英格蘭也在隊長凱恩「梅開二度」下以四比二擊敗強敵克羅埃西亞。上屆亞軍法國在當家球星姆巴佩獨進兩球下，以三比一解決塞內加爾，展現冠軍熱門實力。

南美洲球隊以衛冕軍阿根廷為首，即將過卅九歲生日的巨星梅西首戰就演出「帽子戲法」，不但追平德國傳奇克洛澤並列世界盃進球王，也寫下世界盃單場獨進三球的最年長球員紀錄，成小組賽首輪一大亮點。

五屆冠軍「森巴軍團」巴西首戰和摩洛哥一比一打平，隊史進球王內馬爾有傷在身下小組賽可能都缺席，影響球隊進攻火力。

根據英國廣播公司（ＢＢＣ）排名，小組賽首輪結束後，表現最佳的前五名依序是法國、英格蘭、阿根廷、德國和美國，也是冠軍候選隊伍的西班牙首戰只獲得平手的一分積分，排到第十二名。