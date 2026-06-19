聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／16隊奪7勝 歐洲球隊首輪表現最佳

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
維德角門將沃齊尼亞一戰成名，阻擋「無敵艦隊」西班牙猛烈攻勢，讓這支冠軍熱門球隊無法破網。（美聯社）
維德角門將沃齊尼亞一戰成名，阻擋「無敵艦隊」西班牙猛烈攻勢，讓這支冠軍熱門球隊無法破網。（美聯社）

首度擴增到四十八隊的世界盃，昨天完成小組賽首輪所有賽事，歐洲球隊表現最佳，十六支隊伍取得七勝、六和、三負，不過「無敵艦隊」西班牙被首度參賽的非洲小國維德角逼平，成第一輪的大爆冷戰役；另外三支初次亮相的古拉索、烏茲別克和約旦都有進球紀錄，初試啼聲皆有收穫。

美加墨世界盃分成十二組，小組賽循環後取分組前兩名加上最佳的前八名進入卅二強淘汰賽。歐洲球隊表現仍居各洲之冠，四屆冠軍德國展現凶猛火力，首戰碰新兵古拉索狂轟七球，其次是瑞典以五比一大勝突尼西亞；壓軸登場的英格蘭也在隊長凱恩「梅開二度」下以四比二擊敗強敵克羅埃西亞。上屆亞軍法國在當家球星姆巴佩獨進兩球下，以三比一解決塞內加爾，展現冠軍熱門實力。

南美洲球隊以衛冕軍阿根廷為首，即將過卅九歲生日的巨星梅西首戰就演出「帽子戲法」，不但追平德國傳奇克洛澤並列世界盃進球王，也寫下世界盃單場獨進三球的最年長球員紀錄，成小組賽首輪一大亮點。

五屆冠軍「森巴軍團」巴西首戰和摩洛哥一比一打平，隊史進球王內馬爾有傷在身下小組賽可能都缺席，影響球隊進攻火力。

根據英國廣播公司（ＢＢＣ）排名，小組賽首輪結束後，表現最佳的前五名依序是法國、英格蘭、阿根廷、德國和美國，也是冠軍候選隊伍的西班牙首戰只獲得平手的一分積分，排到第十二名。

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足 維德角 烏茲別克 西班牙 英格蘭 瑞典 德國 塞內加爾 克羅埃西亞

延伸閱讀

世足賽／德國首戰狂攻7球 超車巴西成史上最會進球隊伍

世足賽／西班牙首輪爆冷被追平 運彩奪冠賠率被法國超車

世足賽／7度神撲救 維德角門神 隻手擋西班牙無敵艦隊

世足賽／西班牙與法國領軍 世界盃6大奪冠熱門隊伍一覽

相關新聞

爆冷逼和 民主剛果 頂住強敵葡萄牙

當足球在休士頓的夜空中畫出一道弧線，剛果民主共和國（民主剛果）前鋒維薩高高躍起，在上半場傷停補時階段，頂碎了葡萄牙的領先美夢，也徹底掀翻了民主剛果足球半個世紀的沉悶。這記頭錘不僅幫助球隊以一比一逼平強敵，更搶下隊史世足賽的首顆進球，同時取得首個小組賽積分。背後，更是維薩與生命激烈拉扯的精彩人生。

連10場國際大賽未進球 C羅首戰低迷 主帥仍力挺

美加墨世足賽小組賽首輪廿四場比賽昨天落幕，全球足壇再度將目光聚焦於第六度征戰世足賽的兩大傳奇阿根廷梅西與葡萄牙Ｃ羅身上，相較於梅西首秀就刷新多項紀錄，帶領衛冕軍阿根廷取勝，Ｃ羅在昨葡萄牙與民主剛果踢平的賽事中，迎來連續十場國際大賽未進球的紀錄。

16隊奪7勝 歐洲球隊首輪表現最佳

首度擴增到四十八隊的世界盃，昨天完成小組賽首輪所有賽事，歐洲球隊表現最佳，十六支隊伍取得七勝、六和、三負，不過「無敵艦隊」西班牙被首度參賽的非洲小國維德角逼平，成第一輪的大爆冷戰役；另外三支初次亮相的古拉索、烏茲別克和約旦都有進球紀錄，初試啼聲皆有收穫。

凱恩梅開二度 成英格蘭賽史進球王

奪冠熱門英格蘭昨和上屆季軍克羅埃西亞上演強權對決，英格蘭隊長凱恩上半場就梅開二度，成隊史世界盃「進球王」，加上貝林漢和拉什福德下半場接連進球，助「三獅軍團」以四比二旗開得勝，完成凱恩的賽前設定。

煮茶論戰／旅歐軍團有成 亞洲崛起非偶然

二○二六年世足賽小組賽首輪結束，最令全球足壇震驚的絕非傳統歐美豪權的宰制，而是亞洲球隊寫下的歷史新頁，參賽九隊中前六支出賽球隊一度寫下二勝、四和的不敗紀錄，在首輪積分效率展現集體爆發，徹底打破過往由歐美、南美主導的世足賽格局，標誌著世界足球版圖正發生深刻的微妙變化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。