世足賽／連10場國際大賽未進球 C羅首戰低迷 主帥仍力挺

美加墨世足賽小組賽首輪廿四場比賽昨天落幕，全球足壇再度將目光聚焦於第六度征戰世足賽的兩大傳奇阿根廷梅西與葡萄牙Ｃ羅身上，相較於梅西首秀就刷新多項紀錄，帶領衛冕軍阿根廷取勝，Ｃ羅在昨葡萄牙與民主剛果踢平的賽事中，迎來連續十場國際大賽未進球的紀錄。

同樣是寫下歷史紀錄第六度參與世足賽的梅西與Ｃ羅，梅西搶先一天登場，在阿爾及利亞之戰迎來國家隊生涯第二百場出賽，還上演帽子戲法，改寫多項「最年長」紀錄，為豐富的足球生涯履歷再添數筆難以跨越的紀錄。

反觀Ｃ羅卻在與民主剛果之戰中踢得掙扎，全場僅有三次射門機會且零射正，讓他寫下自二○二二年世足賽對陣迦納點球破門後，世足賽與歐洲盃等國際大賽連續十場比賽未能破門的紀錄，且近兩年葡萄牙的進球效率同樣揭示了這把「雙刃劍」的威力，在他先發時球隊場均僅進一點九球，而他缺陣時卻高達二點八球。

而葡萄牙昨天在對陣民主剛果的比賽中，雖然靠著小將內維斯開賽第六分鐘就進球早早取得領先，但隨後卻失去侵略性，進攻陷入停滯，並在上半場補時階段遭到民主剛果維薩踢進隊史首顆進球，最終以一比一遭逼平，僅收下一分積分。

這場和局再度將葡萄牙推上輿論風口浪尖，焦點無疑又是Ｃ羅的定位問題。面對外界質疑，葡萄牙主帥馬丁尼茲賽後力挺，「在需要進球的比賽中，將世界上最好的射手換下是毫無意義的。我們在被追平後，卻沒辦法提供Ｃ羅等前鋒足夠的支援，也無法充分利用他的跑位，關鍵還是在於我們無法更好地利用球員優勢。」

而Ｃ羅在首戰表現低迷後，賽後也透過個人社群發文表示，「這不是我們想要的開局，但比賽還沒結束，必須抬起頭來，專注下一場比賽。」