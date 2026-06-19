聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／爆冷逼和 民主剛果 頂住強敵葡萄牙

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
剛果民主共和國維薩頂進隊史世足賽第一球，指著天感恩。（路透）
剛果民主共和國維薩頂進隊史世足賽第一球，指著天感恩。（路透）

當足球在休士頓的夜空中畫出一道弧線，剛果民主共和國（民主剛果）前鋒維薩高高躍起，在上半場傷停補時階段，頂碎了葡萄牙的領先美夢，也徹底掀翻了民主剛果足球半個世紀的沉悶。這記頭錘不僅幫助球隊以一比一逼平強敵，更搶下隊史世足賽的首顆進球，同時取得首個小組賽積分。背後，更是維薩與生命激烈拉扯的精彩人生。

民主剛果前次在世足賽會內賽亮相，當時還是以「薩伊」為名，三場小組賽共計失掉十四球且零進球。相隔五十二年，今年他們首度以「民主剛果」名義取得會內賽門票就創造歷史，並在首戰踢平Ｃ羅領軍的強敵葡萄牙，跌破專家眼鏡，也算是小爆冷門。

為球隊頂進歷史性追平球的維薩，賽後難掩激動地表示，「我今天感到非常自豪，因為全隊真的付出了極大的努力。面對實力高於我們的強隊，這是一場無比艱難的比賽，但我們展現出了勇氣與韌性。」

對廿九歲的維薩而言，這顆進球的重量早已超越勝負，二○二一年正值生涯黃金期的他，在法國住處遭遇了毫無預警的噩夢。一名行徑瘋狂的女子闖入他家中，狠心地將硫酸潑向他的面部，甚至意圖強行綁走他剛出生的女兒，那夜的灼燒感與恐懼，險些摧毀了他的雙眼與家庭。

事件對維薩的身心造成巨大傷害，但他從不曾抱怨，經過緊急手術與漫長的心理重建，維薩沒有被硫酸腐蝕掉對足球的熱愛。他帶著臉上隱約的傷痕重返職業賽場，並在昨天穿上國家隊戰袍，以毫無懼色的迎球頭錘，為民主剛果足球寫下歷史性的新頁。賽後他說：「攻入隊史第一顆世足進球是巨大的驕傲，這充分反映了這支球隊的韌性，而現在最重要的事情就是繼續前進。」

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足 葡萄牙 民主剛果

延伸閱讀

世足賽／走出硫酸襲擊險失明與綁女陰霾 維薩頂進剛果足球新歷史

世足賽／從「薩伊」到剛果的52年等待 維薩頂進隊史首進球：巨大驕傲

世足運彩／民主剛果請讓位 C羅最後一舞也要帽子戲法主推葡萄牙不讓分

世足賽／持球優勢未轉化勝勢 葡萄牙1比1遭民主剛果逼和

相關新聞

爆冷逼和 民主剛果 頂住強敵葡萄牙

當足球在休士頓的夜空中畫出一道弧線，剛果民主共和國（民主剛果）前鋒維薩高高躍起，在上半場傷停補時階段，頂碎了葡萄牙的領先美夢，也徹底掀翻了民主剛果足球半個世紀的沉悶。這記頭錘不僅幫助球隊以一比一逼平強敵，更搶下隊史世足賽的首顆進球，同時取得首個小組賽積分。背後，更是維薩與生命激烈拉扯的精彩人生。

連10場國際大賽未進球 C羅首戰低迷 主帥仍力挺

美加墨世足賽小組賽首輪廿四場比賽昨天落幕，全球足壇再度將目光聚焦於第六度征戰世足賽的兩大傳奇阿根廷梅西與葡萄牙Ｃ羅身上，相較於梅西首秀就刷新多項紀錄，帶領衛冕軍阿根廷取勝，Ｃ羅在昨葡萄牙與民主剛果踢平的賽事中，迎來連續十場國際大賽未進球的紀錄。

16隊奪7勝 歐洲球隊首輪表現最佳

首度擴增到四十八隊的世界盃，昨天完成小組賽首輪所有賽事，歐洲球隊表現最佳，十六支隊伍取得七勝、六和、三負，不過「無敵艦隊」西班牙被首度參賽的非洲小國維德角逼平，成第一輪的大爆冷戰役；另外三支初次亮相的古拉索、烏茲別克和約旦都有進球紀錄，初試啼聲皆有收穫。

凱恩梅開二度 成英格蘭賽史進球王

奪冠熱門英格蘭昨和上屆季軍克羅埃西亞上演強權對決，英格蘭隊長凱恩上半場就梅開二度，成隊史世界盃「進球王」，加上貝林漢和拉什福德下半場接連進球，助「三獅軍團」以四比二旗開得勝，完成凱恩的賽前設定。

煮茶論戰／旅歐軍團有成 亞洲崛起非偶然

二○二六年世足賽小組賽首輪結束，最令全球足壇震驚的絕非傳統歐美豪權的宰制，而是亞洲球隊寫下的歷史新頁，參賽九隊中前六支出賽球隊一度寫下二勝、四和的不敗紀錄，在首輪積分效率展現集體爆發，徹底打破過往由歐美、南美主導的世足賽格局，標誌著世界足球版圖正發生深刻的微妙變化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。