世足賽／爆冷逼和 民主剛果 頂住強敵葡萄牙

當足球在休士頓的夜空中畫出一道弧線，剛果民主共和國（民主剛果）前鋒維薩高高躍起，在上半場傷停補時階段，頂碎了葡萄牙的領先美夢，也徹底掀翻了民主剛果足球半個世紀的沉悶。這記頭錘不僅幫助球隊以一比一逼平強敵，更搶下隊史世足賽的首顆進球，同時取得首個小組賽積分。背後，更是維薩與生命激烈拉扯的精彩人生。

民主剛果前次在世足賽會內賽亮相，當時還是以「薩伊」為名，三場小組賽共計失掉十四球且零進球。相隔五十二年，今年他們首度以「民主剛果」名義取得會內賽門票就創造歷史，並在首戰踢平Ｃ羅領軍的強敵葡萄牙，跌破專家眼鏡，也算是小爆冷門。

為球隊頂進歷史性追平球的維薩，賽後難掩激動地表示，「我今天感到非常自豪，因為全隊真的付出了極大的努力。面對實力高於我們的強隊，這是一場無比艱難的比賽，但我們展現出了勇氣與韌性。」

對廿九歲的維薩而言，這顆進球的重量早已超越勝負，二○二一年正值生涯黃金期的他，在法國住處遭遇了毫無預警的噩夢。一名行徑瘋狂的女子闖入他家中，狠心地將硫酸潑向他的面部，甚至意圖強行綁走他剛出生的女兒，那夜的灼燒感與恐懼，險些摧毀了他的雙眼與家庭。

事件對維薩的身心造成巨大傷害，但他從不曾抱怨，經過緊急手術與漫長的心理重建，維薩沒有被硫酸腐蝕掉對足球的熱愛。他帶著臉上隱約的傷痕重返職業賽場，並在昨天穿上國家隊戰袍，以毫無懼色的迎球頭錘，為民主剛果足球寫下歷史性的新頁。賽後他說：「攻入隊史第一顆世足進球是巨大的驕傲，這充分反映了這支球隊的韌性，而現在最重要的事情就是繼續前進。」