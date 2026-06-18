世足賽／對南韓要搶第二勝 墨西哥教頭卻直言：對首戰球員怯場失去耐心

墨西哥預計今天稍晚在世界盃A組預賽迎戰韓國，墨西哥隊總教練阿吉雷（Javier Aguirre）表示，他對球員在近日首戰出現的怯場情緒已失去耐心。

路透社報導，墨西哥和韓國近日在A組預賽各自擊敗南非和捷克、各拿下3分積分後，今天稍晚預計於瓜達拉哈拉體育場（Guadalajara Stadium）交鋒。

儘管墨西哥在世足賽首戰以2比0擊敗南非，阿吉雷指出國家隊有10名球員初登世界盃，顯然不論是身體或心理正承受著主場壓力。

阿吉雷說：「對於他們首戰怯場，我已給予寬容。但我也告訴他們，不再容許他們因為比賽場地緣故，連3、4公尺傳球或平時訓練過的動作都做不到。」

阿吉雷認為，韓國隊的攻守轉換速度是一大威脅，並提及去年9月雙方舉行友誼賽時，墨西哥難以壓制對方反擊。

他指出：「我們已經訓練過如何應對韓國隊的進攻速度。我們進攻時必須保持警戒。如果有2名韓國球員（上前），我方至少要有3名球員應對。」