世足賽／西班牙首輪爆冷被追平 運彩奪冠賠率被法國超車

2026美加墨世界盃第一輪小組賽今天全數結束，台灣運彩今天公布銷售前三名，分別為6月17日法國對塞內加爾的9300萬、6月16日西班牙對維德角的9100萬、以及6月17日阿根廷對阿爾及利亞的8200萬；台灣運彩表示，隨著第二輪開踢，賽事熱度提高，單場銷售可望有機會破億。

經過第一輪小組賽後，2026世界盃冠軍賠率有所異動，鋒芒畢露的法國以3.60倍躍居頭號熱門，被維德角逼和的西班牙4.85倍退居第二，英格蘭4.90倍和阿根廷6.25倍仍排名三、四位，葡萄牙則超越巴西以6.75倍進占第五名。

第二輪24場小組賽台灣運彩已提供投注，消費者可以趁著端午連假持續關注世界盃賽事。首輪開出紅盤的奪冠熱門隊伍，包括德國、法國和阿根廷，在第二輪小組賽持續被看好，可延續連勝氣勢，而第一輪讓球迷眼睛一亮的美國，第二輪面對爆冷贏球的澳洲，雙方誰能勝出，值得期待。

本屆世界盃所有場次台灣運彩全部開放單場及場中投注，讓消費者可以盡情參與這項四年一度的國際足壇盛事。第一周「蘋果日日抽」已送出超過百樣蘋果商品，消費者可前往鄰近投注站投注，不限球種不限玩法，投注單張滿1000元就可以參加；實體或線上投注單張／單筆滿2000元就可參加「千萬大獎抽」，有機會把名車、百萬現金抽回家。