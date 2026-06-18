世足賽／FIFA新規定不許親密接吻？英格蘭球星帶頭違反「禁吻令」

據德國《圖片報》報導，FIFA(國際足總)在今年世足賽，對進場觀眾有嚴格規定，除了禁帶違禁品之外，還有一項相當特殊的規定就是現場球迷不可以有愛撫及深吻的動作，但淺吻或是親吻臉頰動作不在此限，這個規定確實令人傻眼，但主要也是為了防止出現性騷擾行為的問題，然而據《圖片報》今天進一步報導，22歲英格蘭年輕球星貝林漢(Jude Bellingham)於今天贏球賽後，就特別去深吻觀眾席上的女友卡絲特蘿(Ashlyn Castro)，照片已在網路上流傳，圖片報就下標說，「英格蘭球星無視國際足總新規定。」

今年世足賽進場觀眾有很多新規定，禁止攜帶違禁品，是一般人都可接受認可，不過，規定非常嚴格，包括禁止攜帶武器、炸彈、工具、噴霧罐、毒品和放射性物質之外；但連麵粉、 捲筒式衛生紙和氣球也都被限制，還有就連粉絲帶來加油旗幟的尺寸也有規定，長寬不得超過2公尺×1.5公尺，在球場入口方就會懸掛標準尺寸，讓觀眾檢查自己的旗幟是否過大或符合規定。

至於對於觀眾行為的限制，則有體育場區域內不得大聲咒罵、吸煙和使用電子煙、做出不雅手勢以及非法賭博。然而還有一項最特別的規定就是，「不恰當的親暱舉動」也就是說「短暫的親吻是可以接受的，但激烈的親吻是絕對不允許的」，以及愛撫及不適宜的撫摸動作都不行，當然保留執法認定是否違規的空間，至今未傳因此被趕出場的觀眾。

英格蘭不只是貝林漢激情親吻女友，連隊長凱恩(Harry Kane)也吻了妻子凱蒂(Frau Katie)，究竟這項禁令是否及於夫妻與情侶，現在就是看FIFA如何去界定了。

英格蘭隊長凱恩(右)與妻子接吻。 法新社