世足賽／加拿大強心針 隊長戴維斯回歸迎戰卡達爭隊史首勝

世足賽小組賽B組明天將展開第二輪賽事，首戰與波赫握手言和的加拿大，在第二輪迎戰卡達前夕迎來好消息，加拿大總教練馬許（Jesse Marsch）於今天證實，此前因傷缺席首戰的球隊核心兼隊長戴維斯（Alphonso Davies），已確定能在此役披掛上陣。

效力於德甲豪門拜仁慕尼黑隊的戴維斯，是在上個月的歐冠準決賽中不慎拉傷大腿後側肌群，儘管本周的公開練球中他仍受到保護、僅進行限制性訓練，但馬許在賽前記者會上樂觀表示，「戴維斯已投入完整訓練，明天的比賽他隨時待命。我們會觀察比賽走向，再決定如何調度他。」

這也是戴維斯自去年3月在中北美洲及加勒比海國家聯賽決賽遭遇膝蓋前十字韌帶（ACL）斷裂重傷後，首度有機會再次為國家隊披甲上陣，目前他為加拿大出賽58場、踢進15球，其回歸無疑為楓葉軍團注入一劑強心針。

目前B組局勢陷入膠著，首輪加拿大靠著拉林（Cyle Larin）在第78分鐘替補建功，以1：1逼平波赫；而卡達則是靠著胡赫（Boualem Khoukhi）在傷停補時的絕殺進球，以1：1逼和瑞士，拿下隊史世足賽首個積分，小組四隊目前同積1分，這場加拿大與卡達之戰，將成為兩隊爭奪晉級資格的關鍵分水嶺，兩隊也都將力拚隊史首勝。