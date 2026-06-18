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世足賽／戲劇性絕殺巴拿馬 迦納球星曝：大家在休息室都瘋了

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
20歲小將伊倫基在傷停捕時階段為迦納踢進致勝球。 法新社
20歲小將伊倫基在傷停捕時階段為迦納踢進致勝球。 法新社

FIFA世界排名落在73位的迦納，本屆世界盃首戰中場大將帕爾特伊（Thomas Partey）還被拒絕入境加拿大，缺席和巴拿馬的對決，不過20歲小將伊倫基（Caleb Yirenkyi）傷停補時的關鍵進球，助隊1：0絕殺拿下勝場，為分組接續挑戰雙強英格蘭和克羅埃西亞注入自信。

成為球隊致勝英雄的伊倫基提到，球隊演練過同樣戰術多次，「把球傳到邊路，然後傳到禁區，這樣就能創造出空檔，讓球員在禁區內射門。」他透露當時就想著向前推進，希望會有好事發生，結果真的完成破門。

戲劇性奪勝，讓迦納搶下關鍵的3分積分，現效力英超曼城隊的迦納中場塞梅諾（Antoine Semenyo）說：「大家在休息室都瘋了。」

「90分鐘後再5分鐘（進球），我不知道怎麼形容這感覺。」塞梅諾表示，大家都知道這場比賽有多關鍵，奪勝後都鬆一口氣，「這場比賽也給了我們自信來迎接後兩場比賽。」

迦納下一戰就是和冠軍熱門英格蘭交手，塞梅諾已經有面對硬仗的準備，今天奪勝也讓團隊信心提升不少，「我們覺得這支球隊很有天賦，我們想要證明自己，這就是我們前進的動力。」平常在英國打球的他還笑說，相信不會收到任何來自英格蘭球員的訊息，「如果他們有傳，我會回覆，不過這是很嚴肅的比賽，現在是上緊發條的時刻。」

迦納能否全員到齊迎戰英格蘭還未可知，32歲的帕爾特伊被指控7項強姦罪和一項性侵罪，他雖否認所有指控，但赴加拿大的緊急入境申請仍被駁回，因此缺席今天在多倫多進行的賽事。

伊倫基表示，帕爾特伊是很重要的球員，「希望他下場比賽能歸隊，我們希望他一切順利。」

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