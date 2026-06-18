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世足賽／曝梅西進球後落淚原因 阿根廷記者：父親身體狀況惡化

聯合新聞網／ 綜合報導
老梅西、梅西。 美聯社
老梅西、梅西。 美聯社

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）昨天在2026年世界盃分組賽，上演帽子戲法，率隊以3：0擊退阿爾及利亞。梅西踢進首球後落淚，畫面引發球迷熱議，阿根廷知名記者費因曼（Eduardo Feinmann）說明梅西落淚的原因。

梅西本人受訪時被問落淚原因，他只說：「其實是和足球完全無關的事情，我經歷一些艱難的日子，很感謝整個代表隊和我的隊友，因為他們一直都陪在我身邊，給我很多力量，幫我撐過去，能經歷所有發生在我身上的一切，讓我感到非常開心。」

阿根廷知名記者費因曼則在《Radio Mitre》節目中透露，梅西哭的原因與父親老梅西（Jorge Messi）健康狀況有關，「從去年開始，他就有相當嚴重的健康問題，這週又發生一些狀況，讓他健康情況稍微惡化，梅西正承受著這個問題帶來的痛苦。」

老梅西同時是梅西的經紀人，父子感情相當要好，梅西整個職業生涯中，老梅西都扮演重要角色，梅西早年在阿根廷羅薩里奧成長，到前往西班牙巴塞隆納，再到成為足壇傳奇，他都參與梅西職業生涯中每個重要決定。

2026世足賽

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