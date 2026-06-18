聽新聞
0:00 / 0:00
世足賽／曝梅西進球後落淚原因 阿根廷記者：父親身體狀況惡化
阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）昨天在2026年世界盃分組賽，上演帽子戲法，率隊以3：0擊退阿爾及利亞。梅西踢進首球後落淚，畫面引發球迷熱議，阿根廷知名記者費因曼（Eduardo Feinmann）說明梅西落淚的原因。
梅西本人受訪時被問落淚原因，他只說：「其實是和足球完全無關的事情，我經歷一些艱難的日子，很感謝整個代表隊和我的隊友，因為他們一直都陪在我身邊，給我很多力量，幫我撐過去，能經歷所有發生在我身上的一切，讓我感到非常開心。」
阿根廷知名記者費因曼則在《Radio Mitre》節目中透露，梅西哭的原因與父親老梅西（Jorge Messi）健康狀況有關，「從去年開始，他就有相當嚴重的健康問題，這週又發生一些狀況，讓他健康情況稍微惡化，梅西正承受著這個問題帶來的痛苦。」
老梅西同時是梅西的經紀人，父子感情相當要好，梅西整個職業生涯中，老梅西都扮演重要角色，梅西早年在阿根廷羅薩里奧成長，到前往西班牙巴塞隆納，再到成為足壇傳奇，他都參與梅西職業生涯中每個重要決定。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。