世足賽／C羅首戰0次射正遭法國名將銳評 「是球隊需要進球，不是你」
葡萄牙超級球星C羅（Cristiano Ronaldo）在本屆世界盃首戰一球未進，導致葡萄牙遭剛果爆冷踢平，法國傳奇名將亨利（Thierry Henry）以球評身分做出嚴厲批評，認為C羅應意識到「是球隊需要進球，不是你需要進球。」
亨利在節目中用一段葡萄牙進攻影片作說明，指出C羅因想要自己進球，所以選擇留在原地，假如C羅朝球門遠柱移動的話，不僅可以等待傳球，也能為隊友費南德斯（Bruno Fernandes）創造進攻空間。
亨利說：「因為C羅想要進球，所以他跑進了費南德斯的進攻路線上，這樣對方反而容易防守。」亨利重申自己的看法：「有件事非常重要，是球隊需要進球，不是你需要進球。」
C羅今天踢滿90分鐘，不過全場僅3次射門、0次射正，目前個人已連續5場世足賽事、連10場國際大賽沒能進球，不過他本人對此相當淡定：「足球比賽本來就有各種可能，這不是我們想要的開局，但比賽還沒結束，讓我們把專注力放在下一場比賽。」
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