世足賽／老實說C羅真的老了！剛果小將：沒特別針對防守

葡萄牙41歲超級巨星C羅（Cristiano Ronaldo）面對剛果比賽中沒進球，葡萄牙被剛果爆冷逼和。剛果21歲中場穆考（Nathan Mukau）受訪時直言C羅影響力大不如前，沒有特別去防守這位老將。

C羅本場踢滿90分鐘，全場僅3次射門、0次射正，這是他個人世足賽第6次單場0射正，更是連5場世足賽、連10場國際大賽（含歐洲盃）未能進球。與梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappe）和哈蘭德（Erling Haaland）等巨星相比，失色許多。

剛果21歲中場穆考受訪時提到，防守方面沒特別針對C羅，「有沒有特別針對C羅的防守計畫？老實說並沒有。我們知道他已經不像以前一樣了，他現在年紀也比較大。仍然是史上最偉大球員之一。我非常尊敬他。」

穆考也稱讚自家防線，「我們知道他跑動變少，因此投入的衝刺和壓迫也比較少，這取決於我們防線能不能阻止他，他們（剛果防線）做得非常好。」

葡萄牙總教練馬丁尼茲（Roberto Martínez）被問到，考量C羅的年紀，接下來對烏茲別克和哥倫比亞是否仍會讓他先發，馬丁尼茲強調：「我們以同樣方式對待每位球員。我們會評估每位球員，這不是特別的問題。我們不會用年齡來看C羅，而是看他的身體感受。」