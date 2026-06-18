世足賽／日本將戰突尼西亞 久保建英受傷難上陣

日本在世界盃F組首戰與荷蘭以2比2踢平，當時久保建英的關鍵傳球助中村敬斗成功得分，但久保建英在下半場撞到左膝後受傷，使他難以參加對突尼西亞的第二場小組賽。

日媒Sponichi Annex報導，日本今天在美國田納西州的納希維爾（Nashville）重啟練習，準備下一場比賽，不過目前25歲的久保建英並未出現在練習場地。

日本在台北時間15日與荷蘭交手之際，久保建英於比賽第71分鐘左右帶球推進時，遭荷蘭後衛鄧佛里斯（Denzel Dumfries）猛烈衝撞。從畫面看來，鄧佛里斯的腳似乎撞到久保的膝蓋部位，久保建英當場倒地，表情看來相當痛苦。他隨即被換下場，離開球場時能看到他坐著輪椅。

他在賽後已被送往醫院接受檢查。日本足球協會的相關人士說明久保建英的狀況，「經過核磁共振檢查，他的左膝受傷」，他今天與訓練人員留在旅館，正在接受復健以盡快歸隊。

這名相關人員也表示，久保建英並沒有離隊，但是目前的狀況是難以在第二場小組賽上陣。日本與突尼西亞將在台北時間21日中午交鋒。