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世足賽／世界盃執教處女秀美中不足 英格蘭教頭遺憾唱國歌環節不完美
4年一度的世界盃不但是許多足球員的夢想殿堂，對教練也是如此。52歲的英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）今天獻出世界盃處女秀，率隊以4：2擊敗克羅埃西亞後透露情緒滿溢，做夢都沒想過會有如此場景。
球員出身的圖赫爾，因傷褪下戰袍，2000年就轉任教練，教練生涯從執教過多支名門，從多特蒙德、巴黎聖日耳曼、切爾西到拜仁慕尼黑，去年接下英格蘭主帥。
擔任教練超過20年，圖赫爾首度登上世界盃舞台，他透露有請求國際足總（FIFA），賽前唱國歌的環節時改變攝影師的位置，「因為演奏國歌時我看不到我的球員，我等候這個時刻很久了，這是今天非常、非常特別的時刻，而我前面有大概50位攝影組成的人牆，距離只有半公尺，我根本看不到任何球員。」
雖因小插曲影響世界盃執教處女秀，圖赫爾仍十分激動，他說：「當我還小，後來開始教練，做夢都沒想過會有這樣場景。」
圖赫爾在最後18分鐘將賴斯（Declan Rice）換下，他解釋看到賴斯有些不尋常的失球，注意到他腳有些不適，詢問後得知他的腰、大腿後側都有不適，在不想冒任何風險並保護賴斯的考量下，決定做出陣容變動。
「他最後和我保證『沒事』，我們也會妥善處理，希望沒什麼需要擔心。」圖赫爾說。
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