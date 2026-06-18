世足賽／20歲小將傷停進球 迦納絕殺巴拿馬

迦納和巴拿馬今天比數一直掛零，直到傷停補時迦納才打破僵局，靠伊倫基（Caleb Yirenkyi）傷停補時的巧射破網「絕殺」巴拿馬，驚險搶下3分積分。

巴拿馬傷停補時最後階段獲得定位球機會，門將莫斯克拉（Orlando Mosquera）都直接壓上陣，但他頭錘沒能破網，一陣混亂中迦納替補門將阿薩雷（Benjamin Asare）將球抱下，澆熄巴拿馬反撲。

這次攻防還出現火藥味，讓巴拿馬後衛哈維（Carlos Harvey）領到一張黃牌，但沒改變迦納取勝結果，3分積分到手和英格蘭暫時並列L組龍頭，晉級淘汰賽機會大增。

年僅20歲的伊倫基目前在丹麥超級聯賽的洛斯查蘭特效力，他11歲進入「夢想成真」足球學院訓練，9年後在最大舞台上演「絕殺」，真的美夢成真。

巴拿馬控球率5成6優於迦納，11次射門、4次射正也優於迦納的7次射門和2次射正，但最終都沒能攻破球門，和平手的1分積分擦身而過。