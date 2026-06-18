世足賽／帽子戲法仍被討厭！梅黑曝原因：全隊都在服務梅西

6度征戰世界盃的阿根廷頭號球星梅西（Lionel Messi），首戰對上阿爾及利亞就上演帽子戲法。一名網友發文，表示梅西雖然很厲害，但他並不喜歡整個球隊都在服務他的踢法，而更喜歡如德國、義大利或日本隊這種各司其職的球風。此文引來網友們熱烈討論，有球迷反駁道，梅西無論是射門、傳球還是創造能力都十分優秀，不應該說是球隊在服務他，而是他在服務球隊更為準確。

下週將滿39歲的阿根廷球王梅西，17日迎來國家隊生涯第兩百場出賽的里程碑，世足小組賽首戰面對阿爾及利亞上演瘋狂「帽子戲法」，獨進3球率領衛冕軍以3比0輕取對手，世足賽累積16記進球更追平「德國轟炸機」克洛澤（Miroslav Josef Klose），並列賽史進球王。

一名球迷在Threads發文，直言自己是「梅黑」，不喜歡梅西的原因並不是他不夠厲害，而是因為他「太厲害了」，導致阿根廷整個球隊似乎都在服務他一樣。原PO提到他喜歡的球隊風格是每個球員都有自己的職責，例如後衛負責防守、中場球員負責組織進攻、前場球員負責突破與得分，而不是像阿根廷全隊都在為梅西創造進球空間的踢法。

原PO說，他喜歡德國、義大利或日本隊的踢球風格，他覺得作為頂級球星，不應該是讓其他隊員替他踢球，而是幫助球隊讓其他隊員能踢得更好。因此即便梅西進了3顆球，他仍然不喜歡阿根廷的球風，「我黑的不是梅西的實力，而是我不喜歡那種足球」。

此文一出，有球迷指出，看世足的比賽阿根廷的確看起來像全隊在服務梅西，但是他本身就是球隊中最會射門、傳球能力強、盤球能力最好與最有創造力的球員，加上他解讀比賽能力比其他球員更好，總是會出現在該出現的位置，與其說球隊服務他，不如說他服務整個阿根廷隊。

也有網友提到梅西的助攻能力，梅西除了射門能力強外，更是隊內的助攻王，總是能在其他人看不到的角度為隊友送上精妙傳球，而當其他隊員無法進球時，他也能夠挺身而出將球踢進球門，為阿根廷隊創造奇蹟；且足球本質上是團隊運動，並不存在「為了他一人服務」的說法，梅西助攻能力強就證明了這一點。

更有網友以「盃賽」角度分析阿根廷的戰略，世足賽的淘汰賽是一場定勝負，輸了就直接回家，每一個球隊都希望發揮能力最大化，而能力最大化的方法就是把球權給隊內能力最強的人，如果此方法能夠贏球，「那何樂而不為呢」，況且梅西本身就是前腰進攻的球員，其他球員將球傳給他射門得分並無不妥，從比分結果也能知曉，阿根廷圍繞梅西所實行的戰術很成功。

阿根廷目前以3積分在J組居於領先地位，下一場分組賽將在台灣時間6月23日凌晨1點對陣戰績相同的奧地利。