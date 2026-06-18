世足賽／零封西班牙爆紅獲千萬粉絲 維德角門將之母獲美簽一圓觀賽夢

維德角門將沃齊尼亞（Vozinha），靠著日前在與西班牙之戰全場7度撲救成功，幫助維德角以0：0逼平奪冠熱門西班牙，一夕爆紅，不僅社群追蹤人數從賽前的5萬人到如今已突破1200萬，其母親也在美國國務院的幫助下獲得美國簽證，將能如願到場為兒子加油打氣。

維德角今年世足賽首戰以0：0逼平奪冠熱門西班牙，寫下隊史大賽新頁，其中40歲的門將沃齊尼亞單場貢獻7次神勇撲救，成為全美焦點。賽後，沃齊尼亞透露母親因繁瑣的美國簽證程序與高額保證金限制，無法親臨現場見證，引發外界關注；如今在美國國會與國務院特批下，終於迎來溫馨結局。

美國眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）今天證實，在與國務卿盧比歐（Marco Rubio）緊急協調後，國務院已啟動專案，不僅全額豁免相關費用，更以最快速度協助沃齊尼亞的母親取得赴美簽證，目前主辦單位正加緊安排交通行程，確保她能趕上下一場在邁阿密進行的維德角對決烏拉圭之戰。

由於川普政府近期針對部分國家實施嚴格的防潛逃政策，維德角名列其中，導致許多基層家庭與球迷無力負擔，儘管相關限制在上月對世足相關人士解禁，但繁瑣的公文往返仍差點讓這名大賽功臣留下遺憾。

首戰一戰成名、社群粉絲暴漲破千萬人的沃齊尼亞，在得知母親即將前來看球後感動表示這「形同夢想成真」，讓這場四年一度的足球盛宴，在激烈的競技之外，更增添了一抹溫暖的親情色彩。