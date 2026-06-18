世足賽／走出硫酸襲擊險失明與綁女陰霾 維薩頂進剛果足球新歷史

當足球在休士頓的夜空中劃出一道弧線，剛果前鋒維薩（Yoane Wissa）高高躍起，在上半場傷停補時階段，頂碎了葡萄牙的領先美夢，也徹底掀翻了剛果足球半個世紀的沉悶，這記頭錘是剛果在世足賽正賽舞台的歷史性首顆進球，背後更是維薩與生命激烈拉扯的精彩人生。

對30歲的維薩而言，這顆進球的重量，早已超越了勝負，2021年正值球涯黃金期的維薩，在法國住處遭遇了一場毫無預警的噩夢，一名行徑瘋狂的女子闖入他的家中，狠心地將硫酸潑向他的面部，甚至意圖強行綁走他剛出生的女兒，那夜的灼燒感與恐懼，險些摧毀了他的雙眼與家庭。

談到這次的意外事件對於維薩的身心都巨大傷害，他的前隊友阿梅爾（Pierre-Yves Hamel）曾在受訪時說過，「襲擊事件發生後，他從未抱怨過。因為一旦他有了想法，他就會竭盡全力去實現，無論需要多久。」

經過緊急手術與漫長的心理重建，維薩沒有被硫酸腐蝕掉對足球的熱愛，他帶著臉上隱約的傷痕重返英超、轉戰紐卡索聯，並在今天穿上國家隊戰袍，用最毫無懼色的迎球頭槌，為剛果足球寫下歷史性的新頁。

維薩賽後難掩激動地表示，能夠攻入這記創造歷史的進球，他感到無比自豪，「今天我當然非常自豪，因為我們付出了巨大的努力。這是一場非常艱難的比賽，對手比我們強。但我們展現出了勇氣和韌性。打進第一球讓我感到無比自豪，因為它體現了我們球隊的性格。現在最重要的是繼續前進。」從險些失明的硫酸受害者，到在世足賽寫下國家史詩的英雄，維薩用額頭上無畏的疤痕，為剛果的52年等待，頂出了最榮耀的答案。