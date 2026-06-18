世足賽／從「薩伊」到剛果的52年等待 維薩頂進隊史首進球：巨大驕傲

前一次在世足賽舞台亮相，帶著0勝3敗、未進球紀錄敗興而歸的剛果民主共和國，暌違52年再戰世足賽會內賽，首戰就遭遇強敵葡萄牙，並且靠著前鋒維薩（Yoane Wissa）在上半場傷停補時階段頂進隊史歷史性的第一記進球逼平葡萄牙，拿下在世足賽的首個積分，賽後維薩也強調，全隊在這場比賽中展現了勇氣與韌性。

剛果前一次在世足賽會內賽亮相，當時還是以「薩伊」為名，不過3場分組賽共計失掉14球卻0進球，其中對上南斯拉夫之戰更以0：9慘敗。相隔52年，今年他們首度以「剛果」名義取得世足賽會內賽門票，並在小組賽首戰就創造歷史。

上半場傷停補時階段，剛果前鋒維薩接應隊友傳中球後以頭錘進球，不僅將戰局扳平，更是剛果自1974年首度叩關世足賽、歷經52年等待後的隊史首顆正賽進球，也搶下隊史在世足正賽的首個積分。

為剛果頂進歷史性追平分的前鋒維薩在賽後受訪時難掩激動，他表示，「今天我顯然感到非常自豪，因為全隊真的付出了極大的努力。面對實力高於我們的強隊，這是一場無比艱難的比賽，但我們展現出了勇氣與韌性。攻入隊史第一顆世足進球是巨大的驕傲，這充分反映了這支球隊的韌性，而現在最重要的事情就是繼續前進。」

剛果總教練德薩布爾（Sébastien Desabre）也對子弟兵讚譽有加，強調這場平局完全是戰術執行的成果，「球員們展現了不可思議的奉獻精神與無私態度。我們完全按照預期執行了比賽計劃，成功利用自由球機會得分。說實話，我為我的球員感到無比驕傲，他們用最棒的方式代表了剛果，整個國家都配得上這個榮耀。」

反觀痛失開局領先優勢的葡萄牙隊，主帥馬丁尼茲（Roberto Martinez）語帶遺憾地分析球隊問題：「我們開局非常好，進球本該是擴大優勢的絕佳時刻，但隨後我們失去了進攻深度與傳導的流暢度，讓對手得以重整旗鼓。對手在進球後信心大增，讓比賽變得極其艱難，但這就是世足賽的常態。我對球員的態度很滿意，這不是缺乏拚勁的問題，我們拚到了最後一刻。這場比賽能讓我們學到很多。」

攻入葡萄牙唯一進球、同時獲選單場最佳球員的小將內維斯（Joao Neves）則展現了超越年齡的成熟，他坦言：「這是我的第一場世足賽比賽，我很滿意自己的表現。但正如我常說的，團隊才是最重要的。我們還有很多需要改進的地方，而球隊現在真正需要的是勝利。整個陣容非常團結，我們有決心變得更好。」