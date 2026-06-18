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世足賽／C羅連10場國際賽沒進球 主帥力挺：換下他沒意義

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
葡萄牙巨星C羅。 新華社
葡萄牙巨星C羅。 新華社

在梅西（Lionel Messi）昨天於今年世足賽首秀上演「帽子戲法」帶領阿根廷取勝後，另一名超級巨星C羅（Cristiano Ronaldo）則是在今天凌晨與剛果之戰登場，不過在全場3次射門都未能形成射正的情況下，最終葡萄牙也遭到剛果以1：1踢平，C羅也寫下連續10場國際大賽未能進球紀錄。

葡萄牙今年世足賽首戰即踢到鐵板，即便小將內維斯（Joao Neves）在開賽第6分鐘就閃電破門，但葡萄牙隨後進攻斷線，終場以1：1遭剛果逼平。賽後，當家球星C羅的進球荒再度成為焦點，但主帥馬丁尼茲（Roberto Martinez）仍力挺愛將，直言在需要進球的時刻換下C羅「毫無意義」。

此役C羅雖踢滿90分鐘，卻僅寫下3次射門、0射正的數據，這不僅是他個人在世足賽第6次單場「零射正」，更是他連續第5場世足賽、連續第10場國際大賽（含歐洲盃）未能進球。統計指出，C羅上一次在國際大賽中踢進非點球，已要追溯至2021年6月；在C羅幾乎打滿的情況下，葡萄牙近4場大賽也僅僅攻入1球。

儘管外界對C羅的質疑聲浪再起，馬丁尼茲賽後依然堅定表示，「在球隊渴望進球的比賽中，把世界上最好的射手換下場，這邏輯完全說不通。」他也強調，雖然阿根廷巨星梅西在前一天才剛上演帽子戲法，但C羅能在本屆賽事成功跨越生涯第6屆世足賽里程碑，其歷史地位與得分能力依舊不容質疑。

談到被相隔52年重返世足賽的剛果逼平，馬丁尼茲將主因歸咎於領先後的保守心態，認為球隊過早流於控球、缺乏冒險精神。不過他也舉2022年阿根廷敗給沙烏地阿拉伯、2010年西班牙輸給瑞士的例子，強調這只是「奪冠過程的一部分」，球隊無須恐慌，接下來將全力備戰下一場對陣烏茲別克之役。

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