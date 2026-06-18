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世足賽／凱恩「梅開二度」 英格蘭4：2退格子軍團
英格蘭和克羅埃西亞的L組首戰高潮迭起，「三獅軍團」靠當家球星凱恩（Harry Kane）罰球、頭錘「梅開二度」，貝林漢（Jude Bellingham）也建功，拉什福德（Marcus Rashford）第85分鐘再補刀，助英格蘭以4：2擊敗上屆奪下季軍的「格子軍團」，以3分積分暫居龍頭。
凱恩開賽12分鐘先獲得12碼罰球機會，他第一次罰球克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livaković）撲出，但經VAR回看，利瓦科維奇提早進場，讓凱恩重新獲得罰球機會，這次他沒再錯過，讓英格蘭先馳得點。
克羅埃西亞第36分鐘時靠巴圖里納（Martin Baturina）18碼的「世界波」勁射破網，生涯第一顆世足賽進球助隊扳平比分；不過凱恩第42分鐘再挺身而出，他把握賴斯（Declan Rice）開出的角球機會，直接頭錘進球，讓英格蘭再取得1球領先。
格子軍團很快回應，穆薩（Petar Musa）上半場傷停補時在門前巧射進球，讓克羅埃西亞上半場踢完2：2戰平。
英格蘭下半場攻勢再起，貝林漢47分鐘從右側一路推進，突破進球讓英格蘭回到領先；接續利瓦科維奇雖接連瓦解英格蘭頭錘攻勢，但沒能擋下比賽尾聲拉什福德的攻擊，他第85分鐘的破網讓英格蘭穩住領先，最終就以4：2搶下本屆賽事首勝。
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