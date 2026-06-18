世足賽／持球優勢未轉化勝勢 葡萄牙1比1遭民主剛果逼和

2026年6月18日凌晨1點，世界盃足球賽K組小組賽展開首輪對決，由傳統勁旅葡萄牙迎戰民主剛果。在這場備受矚目的賽事中，葡萄牙雖展現強大的中場控制力，卻未能將控球優勢轉化為多點開花的勝局，最終雙方以1比1握手言和，各取1分積分。

本場比賽葡萄牙全面掌控中場節奏，持球時間高達75%，並在進攻端發動多次攻勢，可惜門前把握度不足導致攻勢熄火，全場7次射門僅1次射正。反觀民主剛果採取防守反擊戰術，在僅有25%持球率的情況下，硬是繳出8次射門、2次射正的高效率表現。雙方在防守端肢體接觸頻繁，民主剛果出現10次犯規，葡萄牙也有9次犯規，激烈對抗使雙方攻勢多次受阻。

比賽甫開局，葡萄牙隨即展開壓迫。第6分鐘，葡萄牙發動快速攻勢，靠著 Pedro Neto 的妙傳，由 João Neves 成功破門，幫助球隊先馳得點。第13分鐘，葡萄牙 Bernardo Silva 因防守動作過大領到黃牌。隨後民主剛果加強防守強度，第32分鐘，Chancel Mbemba 亦因犯規被裁判出示黃牌。上半場傷停補時第45+5分鐘，民主剛果把握進攻機會，Arthur Masuaku 傳中助攻，由 Yoane Wissa 射門得手，趕在上半場結束前打破僵局扳平比分。易邊再戰後，兩隊防守力度持續提升，第88分鐘與傷停補時第92分鐘，葡萄牙 Nélson Semedo 與 Tomás Araújo 陸續吞下黃牌，最終雙方在下半場皆無建樹，以平手收場。

縱觀全場，葡萄牙攻勢效率欠佳成為無法取勝的主因。小組賽首輪戰罷，民主剛果與葡萄牙皆以1和、積1分的成績暫居小組前兩名；同組的哥倫比亞與烏茲別克因尚未出賽暫無積分。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)