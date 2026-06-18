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煮茶論戰／梅西寶刀未老 背後3關鍵

聯合報／ 趙榮瑞
梅西單場踢進三球。（路透）
梅西單場踢進三球。（路透）

阿根廷「獅王」梅西真是不簡單，原本預估首場能進一到兩個球，沒想到能進三球，成為世界盃史上完成「帽子戲法」的最年長球員，要破克洛澤的進球紀錄肯定沒問題，甚至小組賽就可以改寫。

梅西下星期就要滿卅九歲，六度參賽下心理狀態和求勝企圖強烈，有強烈的衛冕意願和對歷史紀錄的追求，精神力量能彌補生理機能衰退。他的閱讀能力和節奏變化到達巔峰，這次帽子戲法遠射、巧射和補射都有，展現豐富的得分手段，厲害之處是判斷找尋有利空間，「四兩撥千斤」的打法除了技巧性也極具智慧。

梅西首戰能展現頂級領導能力，還有三個關鍵。

第一，阿根廷戰術積極一致，空間利用相當好。以梅西的體能狀況，要全攻全守絕對不可能，阿根廷讓他扮演前場自由人身分，大幅減輕防守任務，擔任進攻終結者的角色，通過兩翼拉扯到中線，梅西就在尋找、創造專屬攻擊空間，扮演組織配合和進攻的終結者。

第二，利用空間。梅西雖然年齡已大，爆發力減弱，但對場內觀察、空間認知、比賽閱讀能力屬於頂級，能精準預測判斷防守的漏洞和空間，用最少觸球達到空間的對抗，而非單純用身體碰身體。

第三，團隊給的支撐。阿根廷保留上屆奪冠陣容，隊友默契度高，提供高質量的傳輸球、保護梅西身後，不需要承擔所有進攻壓力，清出空間讓他當終結者；儘管表現神勇，但梅西不可能每場都這樣跑，表現仍高度依賴隊友和比賽節奏的對抗。（前台灣體育運動大學教授）

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趙榮瑞

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