姆巴佩、哈蘭德 同日梅開二度

世足賽昨日迎來瘋狂的「三星閃耀」之夜，除了阿根廷球王梅西狂飆「帽子戲法」，兩大頂級前鋒法國姆巴佩、挪威哈蘭德也發威，各自上演「梅開二度」，率領球隊分別擊敗塞內加爾、伊拉克，順利開出紅盤。

挪威歷經廿八年漫長等待，總算重返世足賽會內賽舞台，頭號球星哈蘭德展現「得分機器」本領，上半場就兩度破門，生涯首秀成為隊史首位在世足賽單場踢進兩球的球員。

挪威四比一獲勝，哈蘭德抱回單場最佳球員，笑說：「第一顆進球很棒，第二顆甚至更讚，能有這樣美妙的開局，我為全隊感到無比驕傲；但我們都很清楚，接下來比賽更艱難，必須拿出更出色表現。」

奪冠熱門「高盧雄雞」法國在姆巴佩帶領下，以三比一力克非洲勁旅塞內加爾，姆巴佩下半場接連破門，效力國家隊進球數推進至五十八球，超越前輩吉魯獨居隊史進球王，世足賽累積十四顆進球也衝上第三名。

談到寫下歷史新篇章，姆巴佩展現極大雄心，他說：「踢球就是為了在國家的歷史留下印記，確保球隊能夠走到最後、贏得世足賽冠軍，其他紀錄都只是職業生涯的一部分。」他坦言在世足賽舞台永遠無法真正放鬆，必須保持冷靜，將目光完全轉移到下一場戰役。

老中青世代三大巨星同日踢進七球，為本屆世足賽首輪點燃最璀璨的戰火，也讓全球球迷大呼過癮。