傳奇一頁 梅西上演戴帽 登頂進球王

下周將滿卅九歲的阿根廷球王梅西，昨天在世界盃足球賽迎來國家隊生涯第兩百場的里程碑，小組賽首戰面對阿爾及利亞上演瘋狂「帽子戲法」，獨進三球率領衛冕軍以三比○輕取對手，世足賽累積十六記進球更追平「德國轟炸機」克洛澤，並列賽史進球王，寫下傳奇一頁。

連續六屆出賽的梅西，搶在葡萄牙球星C羅之前，成為史上首位六度征戰世足賽的球員；開賽第十七分鐘，梅西在禁區外驚天長射破網，這記世界波是效力國家隊第一百一十八顆進球，且巧合的是，這天恰好是他廿年前首度在世足賽進球的紀念日，締造史上首顆與最近一顆進球「橫跨年度最長」神級紀錄。

梅西第六十分鐘敏銳跟進補刀破門，歷屆第十五顆進球追平巴西傳奇球星羅納度，第七十六分鐘又在禁區內果斷起腳破網上演「帽子戲法」，追平克洛澤的十六球紀錄，並列史上進球王；他以卅八歲高齡超越C羅成為世足賽最老完成帽子戲法的球員，也是第三年長的進球者。

阿根廷主帥斯卡洛尼激動表示，「已經找不到詞彙來形容梅西了，他在這廿年一直讓我們看到不可思議的表現，激勵每一個看他踢球的人。」

頂著傷勢疑慮，梅西在世足賽首戰燃燒小宇宙，賽後維持一貫謙遜，直言紀錄對他而言「只是數據」，並展現對前輩的敬意，很榮幸能與克洛澤、羅納度齊名。

梅西也提醒全隊不能掉以輕心，「世足賽首戰總是艱難，各國充分準備，本屆競爭非常激烈。」阿根廷廿三日將迎戰奧地利。

而阿爾及利亞門將盧卡·席丹，是法國傳奇球星、前皇家馬德里總教練席丹之子，盧卡去年轉籍阿爾及利亞，並在今年世足賽穿上綠白戰袍。