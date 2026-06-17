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世足賽／一開始就出包！土耳其資深球評搞混伊朗與紐西蘭 電視台轟「不可接受」

中央社／ 伊斯坦堡17日綜合外電報導
伊朗隊15日在本屆世足小組賽首戰對上紐西蘭隊，土耳其廣播電視公司一名球評解說時卻搞烏龍，把兩隊講反，已被踢出世足賽播報團隊。法新社
伊朗隊15日在本屆世足小組賽首戰對上紐西蘭隊，土耳其廣播電視公司一名球評解說時卻搞烏龍，把兩隊講反，已被踢出世足賽播報團隊。法新社

伊朗隊15日在本屆世足小組賽首戰對上紐西蘭隊，國營的土耳其廣播電視公司（TRT）一名球評解說時卻搞烏龍，把兩隊講反，已被踢出世足賽播報團隊。

美聯社報導，TRT昨天深夜發聲明表示，該評論員已被踢出美國世足賽播報團隊，等候調查結果，賽事進行期間，他不會再擔任比賽講評。

土耳其媒體稱該名球評是齊門（Murat EkremÇimen），他在開場後的數分鐘，把伊朗隊的攻勢說成紐西蘭隊的，紐西蘭隊的動作則講成伊朗隊的。

TRT表示，依其播報標準，這種錯誤「不可接受」。

聲明寫道：「對於這項失誤，我們向觀眾及社會大眾致歉。擁有超過30年體育播報經驗的人竟會犯下這樣的錯誤，對TRT來說無法接受。」

本屆世足賽由美國、墨西哥、加拿大3國共同主辦，伊朗隊與紐西蘭隊同屬G組。兩隊15日晚間的比賽是在美國洛杉磯（Los Angeles）舉行，最後以2比2平手收場。

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