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世足賽／南韓秘密訓練遭無人機偵查？無法確認是否來自墨西哥隊
南韓隊2026世足賽首戰以2：1擊退捷克隊，19日將與地主墨西哥交手，如今卻傳出訓練時出現非法無人機，所幸無人機是在訓練初期階段被發現，沒造成戰術外洩。
南韓媒體《SportalKorea》報導指出，南韓隊今天在墨西哥薩波潘的訓練基地，進行不公開訓練，南韓總教練洪明甫號為了進行細部戰術訓練，切斷對外曝光，採取高度封閉模式。不料訓練當天，上空卻出現一架非法且身分不明的無人機。
國家隊相關人士指出，代表隊保全發現非法無人機，現場的墨西哥軍方人員發射干擾無人機訊號電波，讓無人機墜落。負責人、當地警方與軍方立刻前往墜落地點，但操控無人機的2名外國男子，已先一步將無人機收走並逃離，身影被南韓隊的攝影機拍下。
南韓足球協會（KFA）發聲明，我們已透過派駐的保全人員，向墨西哥警方請求調查，目前墨西哥警方已展開調查，相關事實已告知FIFA，請求協助防止類似事件再次發生。
目前仍難以確認這2名男子，是否為墨西哥隊派來的。南韓分組賽首戰以2：1逆轉擊敗捷克，地主墨西哥也以2：0擊敗南非，因此兩隊交手的勝方，幾乎可望以A組龍頭身分晉級32強賽。
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