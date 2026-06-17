世足賽／為何世界波後激動落淚？梅西：和足球完全無關

即將滿39歲的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi），在2026世足賽首戰面對阿爾及利亞上演「帽子戲法」，梅西在踢進首球時落淚，他賽後受訪時表示，會哭與足球無關。

梅西開賽第17分鐘梅西用一記「世界波」，幫助阿根廷1：0領先，進球後他忍不住落淚，被鏡頭捕捉到用衣服拭淚。

賽後梅西被問到哭的原因，他說：「我為什麼哭？其實是和足球完全無關的事情。我經歷了一些艱難的日子，很感謝整個代表隊和我的隊友，因為他們一直都陪在我身邊，給我很多力量，幫我撐過去，能經歷所有發生在我身上的一切，讓我感到非常開心。」

梅西補充說，「我現在經歷的這一切，就像錦上添花，我非常開心，也很感謝這個美好的團隊，我真的很享受這一切。」