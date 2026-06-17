聽新聞
0:00 / 0:00
世足賽／與父母共享榮耀 哈蘭德球衣背面藏小巧思
挪威當家前鋒哈蘭德（Erling Haaland）今天在世界盃首戰小試身手，以高效率完成梅開二度，幫助挪威4：1擊敗伊拉克，同時也有眼尖球迷發現，在哈蘭德球衣背面並非單純印上家族名「 Haaland」，而是印有「Braut Haaland」。
根據外媒報導，這其實是哈蘭德向父母雙方家族的致敬方式，「Haaland」一詞來自他的父親哈蘭德（Alf-Inge Haaland），「Braut」則取自他的母親布勞特（Gry Marita Braut），哈蘭德自去年起就開始以「Braut Haaland」作為國家隊球衣名字。
在挪威，同時以父母雙方姓氏作為正式名字並不常見，儘管哈蘭德長期以來都用「Erling Braut Haaland」當作個人社群媒體名稱，但在曼城期間，他的球衣背後始終印著「Haaland」，本屆世界盃哈蘭德不僅要為國爭光，也要讓自己的家族與有榮焉。
挪威下一場比賽將於台灣時間6月23日早上八點對戰塞內加爾。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。