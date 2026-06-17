快訊

午後雷雨狂炸！氣象署發布13縣市豪大雨特報 新北國家警報響

雷雨當空擾航班！松山機場暫停地面作業 部分班次恐延誤

年虧達3億創歷年新高？華視不忍了 怒發聲明財務狀況全說了

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／日本足球男神谷口彰悟帥臉被正面撞歪 荷蘭球星引眾怒

聯合新聞網／ 綜合報導
日本足球男神谷口彰悟。 路透
日本足球男神谷口彰悟。 路透

老婆泉里香被稱為「真人版娜美」的日本足球男神谷口彰悟，他近日在世界盃足球賽對戰荷蘭時，遭到荷蘭球星德帕伊（Memphis Depay）迎面衝撞其「國寶級神顏」，驚險畫面在網上流出令不少日本球迷痛批，「根本是蓄意撞人」。

Thread上有網友po出影片，只見谷口彰悟被德帕伊正面撞上，德帕伊一個肘擊再加迴旋轉身，谷口彰悟整個人被撞到臉歪掉，對方小跑步加衝擊力道大到讓谷口彰悟身體完全站不穩，馬上摔倒在地上，痛到掩面。

谷口彰悟當時是為了接一顆高空球，抬頭在看球時完全沒料到德帕伊會直接撞過來，後來裁判決定給德帕伊一張黃牌。不少網友在影片下方留言表示，「沒貢獻沒得分還黃牌撞人」、「明顯對人不是對球，應紅牌離場」、「我還以為看了橄欖球比賽」、「荷蘭隊的比賽拳拳到肉」、「有本事就去撞哈蘭德」、「針對特定目標的刻意暴力，這應該被全世界譴責」。

現年34歲的谷口彰悟出生於熊本縣，曾是日本職業足球隊川崎前鋒的主力球員，也曾代表日本國家足球隊出戰卡達世界盃，之後短暫轉戰卡達賴揚足球俱樂部，目前則效力於比利時足球隊聖圖爾登。

谷口彰悟不僅具備183公分、75公斤名模身材，除了球場表現亮眼，也因為帥氣長相風靡海內外，日本民眾認為他神似已故演員三浦春馬，2025年6月25日，他與愛情長跑10年、知名女演員兼模特兒泉里香宣布結婚，更讓他的人氣跨足藝能界，受邀拍攝時尚雜誌與商業廣告。

此外，谷口彰悟不只球技好、長得帥，還擁有高學歷，早在高中畢業的時候就收到了職業隊邀請，但經過與家人討論後仍決定繼續升學。後來他順利以體育生身分申請入學至日本名校筑波大學，在校期間也成為學校足球隊主力，畢業後接受川崎前鋒邀約入隊，開始展開他的職業選手生涯。

日本足球男神谷口彰悟，在世界盃足球賽對戰荷蘭時，遭到德帕伊（Memphis Depay）迎面衝撞。 路透
日本足球男神谷口彰悟，在世界盃足球賽對戰荷蘭時，遭到德帕伊（Memphis Depay）迎面衝撞。 路透

日本足球男神谷口彰悟，在世界盃足球賽對戰荷蘭時，遭到德帕伊（Memphis Depay）迎面衝撞。 路透
日本足球男神谷口彰悟，在世界盃足球賽對戰荷蘭時，遭到德帕伊（Memphis Depay）迎面衝撞。 路透

2026世足賽

世足彩蛋 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／美國手扶梯秒變傳說「維京戰船」挪威球迷划船攻佔地鐵應援太震撼

世足賽／踢平荷蘭！日本球迷嗨暴拿小國旗衝進澀谷十字路口慶祝 40秒後驚呆全球

打「猛健樂」狂瘦12公斤…目測瞬間老5歲！妹子崩潰喊：歐美明星也躲不掉

相關新聞

世足賽／哈蘭德上半場梅開二度寫歷史 挪威4：1擊退伊拉克

歷經28年的等待，挪威男足在今天總算重返世足賽會內賽舞台，在頭牌球星哈蘭德（Erling Haaland）上半場就上演「梅開二度」的精彩表現下，最終挪威也以3：1擊敗伊拉克，繼1998年後再度在世足賽搶下3分積分，至於伊拉克則成為今年亞洲首支吞敗的球隊。

世足賽／開幕戰地主2比0勝南非 2歲小鴨「梅林」身穿墨西哥球衣意外爆紅

2026年美加墨世界盃火熱開賽，一隻名為「梅林」（Merlin）的兩歲小鴨意外爆紅。在墨西哥隊擊敗南非隊後，梅林身著全套墨西哥國家隊球衣與球襪，現身墨西哥城，可愛模樣圈粉無數。

世足賽／I組首戰 法國下半場火力全開3比1擊退塞內加爾

2026年世界盃足球賽I組小組賽於台灣時間6月17日凌晨3時展開對決，由傳統勁旅法國隊迎戰塞內加爾。雙方在上半場陷入防守拉鋸，下半場法國憑藉強大的鋒線實力打破僵局，最終以3比1擊敗塞內加爾，順利拿下小

世足賽／暌違28年再登世界盃舞台 奧地利3：1險勝新兵約旦

2026年世足賽J組賽事如火如荼展開，暌違28年重返全球最高舞台的奧地利，今天在舊金山灣區球場迎戰本屆初登場的「新兵」約旦，儘管初生之犢不畏虎的約旦整場展現頑強韌性，但奧地利仍靠著施密德（Romano Schmid）的世界波、對手的烏龍球與傷停補時的點球，以3：1驚險擊敗約旦，順利帶走回歸首勝。

世足賽／美國手扶梯秒變傳說「維京戰船」挪威球迷划船攻佔地鐵應援太震撼

2026年世界盃足球賽如火如荼進行，挪威暌違28年重返世界盃，球迷與國家隊掀起維京文化熱潮。近日一段挪威球迷前往觀賽的影片在網路上爆紅，…

世足賽／日本足球男神谷口彰悟帥臉被正面撞歪 荷蘭球星引眾怒

老婆泉里香被稱為「真人版娜美」的日本足球男神谷口彰悟，他近日在世界盃足球賽對戰荷蘭時，遭到荷蘭球星德帕伊（Memphis Depay）迎面衝撞其「國寶級神顏」，…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。