世足賽／日本足球男神谷口彰悟帥臉被正面撞歪 荷蘭球星引眾怒

老婆泉里香被稱為「真人版娜美」的日本足球男神谷口彰悟，他近日在世界盃足球賽對戰荷蘭時，遭到荷蘭球星德帕伊（Memphis Depay）迎面衝撞其「國寶級神顏」，驚險畫面在網上流出令不少日本球迷痛批，「根本是蓄意撞人」。

Thread上有網友po出影片，只見谷口彰悟被德帕伊正面撞上，德帕伊一個肘擊再加迴旋轉身，谷口彰悟整個人被撞到臉歪掉，對方小跑步加衝擊力道大到讓谷口彰悟身體完全站不穩，馬上摔倒在地上，痛到掩面。

谷口彰悟當時是為了接一顆高空球，抬頭在看球時完全沒料到德帕伊會直接撞過來，後來裁判決定給德帕伊一張黃牌。不少網友在影片下方留言表示，「沒貢獻沒得分還黃牌撞人」、「明顯對人不是對球，應紅牌離場」、「我還以為看了橄欖球比賽」、「荷蘭隊的比賽拳拳到肉」、「有本事就去撞哈蘭德」、「針對特定目標的刻意暴力，這應該被全世界譴責」。

現年34歲的谷口彰悟出生於熊本縣，曾是日本職業足球隊川崎前鋒的主力球員，也曾代表日本國家足球隊出戰卡達世界盃，之後短暫轉戰卡達賴揚足球俱樂部，目前則效力於比利時足球隊聖圖爾登。

谷口彰悟不僅具備183公分、75公斤名模身材，除了球場表現亮眼，也因為帥氣長相風靡海內外，日本民眾認為他神似已故演員三浦春馬，2025年6月25日，他與愛情長跑10年、知名女演員兼模特兒泉里香宣布結婚，更讓他的人氣跨足藝能界，受邀拍攝時尚雜誌與商業廣告。

此外，谷口彰悟不只球技好、長得帥，還擁有高學歷，早在高中畢業的時候就收到了職業隊邀請，但經過與家人討論後仍決定繼續升學。後來他順利以體育生身分申請入學至日本名校筑波大學，在校期間也成為學校足球隊主力，畢業後接受川崎前鋒邀約入隊，開始展開他的職業選手生涯。

日本足球男神谷口彰悟，在世界盃足球賽對戰荷蘭時，遭到德帕伊（Memphis Depay）迎面衝撞。 路透