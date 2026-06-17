世足賽／踢平荷蘭！日本球迷嗨暴拿小國旗衝進澀谷十字路口慶祝 40秒後驚呆全球

世界盃足球賽（World Cup）火熱開踢，排名第18強的日本對決歐洲強權荷蘭，雖兩度落後，不過比賽最後時刻以2：2扳平比數，踢和世界排名第8的荷蘭隊，成功搶下寶貴的1分積分。這場激烈的比賽讓不少日本球迷興奮地衝到東京澀谷著名的十字路口上慶祝，高喊「日本！日本！」聲音響徹整條路，畫面曝光引發討論。

網友在X上po出一段40秒的影片，只見原本在東京澀谷街頭十字路口行進的路人在得知比賽結果後，瞬間情緒沸騰，全部的人都衝到該路口的中央，振臂歡呼及擁抱圍成一團慶祝，然而40秒之後，行人號誌轉為紅燈，所有人瞬間散開像潮水退去般，非常有秩序地退到人行道讓車輛通行，彷若剛剛什麼事都沒發生。

這段影片事後也在社群媒體上迅速瘋傳，各國網友紛紛留言表示看得目瞪口呆，有人指出，「日本人也有難得那麼不守規矩的時刻」、「日本隊是亞洲之光」、「真的很強，棒球足球都能跟歐美對抗」、「日本球迷很幸福」、「追平荷蘭真的是很幸運」，還有人引用經典漫畫足球小將裡，隊長小翼的台詞，「真正的比賽現在才開始！」日本網友則在影片底下指出，「這就是我們慶祝勝利的和平方式」。

此外，據sirabee網站報導指出，日本隊與荷蘭隊世界盃首戰當天，澀谷十字路口早上7點15分左右，天空下著雨，有人撐著傘，地上還有積水，但日本球迷身著國旗服、手拿小國旗及穿著球隊制服，一得知比賽結果就衝到路中央，即便40秒後號誌變換退出該路口，大家臉上都還是掛著笑容。

報導引述網友說法，表示這樣的騷動雖然看起來很擾亂秩序，但大部分的人仍稱讚這是「典型的日本式行為」。日本雅虎報導指出，有50多歲的路人表示自己正要去車站，結果看到如此熱鬧的場面。還有20多歲的學生用沙啞的聲音解釋，「這對日本來說是歷史性的平局」，他並高喊，「日本一定會贏得冠軍！」

值得注意的是，日本隊在這次世界盃足球賽首戰對上荷蘭之役結束後，球員們還不忘將休息室打掃乾淨，練習背心和毛巾等物品都整齊摺疊放好，裝有垃圾的袋子以及飲用水瓶也都放在同一處，國際足總（FIFA）官方X帳號更上傳日本球迷收拾現場的影片，並評價道，「日本球迷在每場比賽後都會清理體育場，其原因就在於尊重」。