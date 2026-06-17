世足賽／傳奇老爸親臨觀戰 「席丹之子」遭梅西震撼教育也豎起大拇指
AI摘要
文章摘要整理：
儘管今天世足賽阿根廷與阿爾及利亞之戰，球王梅西（Lionel Messi）的「帽子戲法」成為本場比賽最大焦點，不過3度遭到梅西攻破球門的阿爾及利亞門將盧卡·席丹（Luca Zidane）也有幾次精彩的撲救表現，甚至一度讓梅西對他豎起大拇指。
28歲的盧卡·席丹（Luca Zidane），是法國傳奇球星、前皇家馬德里總教練席丹（Zinedine Zidane）之子。然而，不同於父親當年率領「高盧雄雞」征戰世足賽，盧卡在去年選擇轉籍阿爾及利亞，並在今年世足賽穿上綠白戰袍，為阿爾及利亞鎮守最後防線。
這項決定在足壇引發不少討論，畢竟盧卡出生於法國，並曾代表法國U17國家隊出賽，但他之所以能披上阿爾及利亞戰袍，關鍵在於他的祖父母皆出生於此，盧卡曾透露，雖然長年生活在歐洲，但全家人從小就浸淫在阿爾及利亞的文化中，「能為阿爾及利亞效力是至高無上的榮譽。我父親非常高興，他知道這是我一直以來的夢想。」
盧卡的世足逐夢之旅並非一帆風順，今年4月底效力西甲格拉納達時，他在一場激烈碰撞中遭遇了嚴重的下顎、下巴骨折及劇烈震盪，險些讓他的世足夢碎。
不過這位流著傳奇血液的門將展現了驚人韌性，在今天面對傳統勁旅阿根廷的關鍵戰役中，於父親親臨觀賽的情況下，他數次上演撲救美技，其中包括一次正面擋下梅西破壞力十足射門的演出，讓梅西也對他豎起大拇指，只可惜最終仍是遭到梅西三度攻破球門，無緣幫助球隊守下勝利。
他雖出生於法國，曾效力法國U17，但因祖父母來自阿爾及利亞，加上家中長年浸淫當地文化，最終決定轉籍並披上阿爾及利亞戰袍。 他雖然被梅西三度攻破球門，仍多次做出精彩撲救，甚至曾正面擋下梅西威力十足的射門，讓梅西當場對他豎起大拇指。 除了梅西上演帽子戲法外，場邊還有傳奇門將席丹親臨觀戰，兒子盧卡首次在父親見證下對抗阿根廷，話題性與情感張力都很高。
精華 FAQ
他雖出生於法國，曾效力法國U17，但因祖父母來自阿爾及利亞，加上家中長年浸淫當地文化，最終決定轉籍並披上阿爾及利亞戰袍。
他雖然被梅西三度攻破球門，仍多次做出精彩撲救，甚至曾正面擋下梅西威力十足的射門，讓梅西當場對他豎起大拇指。
除了梅西上演帽子戲法外，場邊還有傳奇門將席丹親臨觀戰，兒子盧卡首次在父親見證下對抗阿根廷，話題性與情感張力都很高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。