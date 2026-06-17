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世足賽／稱紀錄只是錦上添花 梅西：羅納度才是史上最偉大

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
梅西以帽子戲法助阿根廷首戰告捷，追平世足16球紀錄並寫下連續六屆參賽里程碑，但他賽後淡看數據，強調羅納度才是偉大球員。 美聯社
梅西以帽子戲法助阿根廷首戰告捷，追平世足16球紀錄並寫下連續六屆參賽里程碑，但他賽後淡看數據，強調羅納度才是偉大球員。 美聯社

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梅西以帽子戲法助阿根廷首戰告捷，追平世足16球紀錄並寫下連續六屆參賽里程碑，但他賽後淡看數據，強調羅納度才是偉大球員。

世足賽衛冕軍阿根廷隊今天在小組賽首戰開出紅盤，靠著傳奇球星梅西（Lionel Messi）的「帽子戲法」以3：0大勝阿爾及利亞，這一夜，梅西不僅締造連續6屆參賽的紀錄，更以16顆進球追平德國名將克洛澤（Miroslav Klose）的世足賽歷史紀錄，但賽後他依舊維持一貫的謙遜，直言紀錄對他而言「只是數據」。

「能與克洛澤還有羅納度（Ronaldo）齊名，這絕對是一種榮譽。但這其實並不代表什麼。」梅西賽後接受訪問時，語氣平靜且淡然。他甚至主動提及其他球星的強勢表現，「姆巴佩（Kylian Mbappe）今天也進了兩球，說到底，這些都只是數據，沒別的了。」

對於外界常將他與諸多足壇名將作比較，梅西展現了對前輩的敬意，同時也表達出對頭銜的豁達，他表示，「和他們競爭是我的榮幸，但進球數不代表一切。對我來說，羅納度我一直都在關注他，他才是最偉大的球員之一，但他卻不是進最多球的人，所以這真的只是數據。」

頂著五月在美職聯遭遇肌肉疲勞的傷勢疑慮，38歲的梅西此役仍燃燒小宇宙。對於自己能挺過傷勢並在世足賽初進球20周年的這一天寫下歷史，梅西感性地說：「能經歷生命中走過的一切，我感到非常幸福，現在的一切就是錦上添花。我非常開心，也很感激這群超棒的隊友，我真的很享受其中。」

不過對於阿根廷才跨出衛冕第一步，梅西也提醒全隊不能掉以輕心，「世足賽的首場比賽總是艱難的，我們也看到了，現在沒有人會輕易把勝利奉送給你。這是一屆競爭非常激烈、各國球隊都準備極為充分的賽事。」

精華 FAQ

  • 梅西此役上演帽子戲法，幫助阿根廷在小組賽首戰以3比0擊敗阿爾及利亞，順利替衛冕之路開出紅盤，也展現他依舊具備主宰比賽的能力。

  • 梅西不僅達成連續六屆參加世足賽的紀錄，進球數也累積到16球，追平德國名將克洛澤的世足歷史紀錄，讓他的生涯再添重要里程碑。

  • 梅西認為紀錄只是數據，對他而言並非最重要的事；他強調能與克洛澤、羅納度相提並論是一種榮譽，但更看重比賽本身，也稱羅納度是最偉大的球員之一。

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足 Lionel Messi 阿根廷

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