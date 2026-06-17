快訊

半導體風雲／美國製造回流 台供應鏈機會或糖衣毒藥？

「實心橘貓」洗澡0縮水 自帶卡車鳴笛低音砲百萬人笑翻：真材實料

頒殉職飛官過俊男、盧季佑褒揚令 賴總統：謝謝 任務完成 放心飛翔

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／梅西戴帽登進球王 阿爾及利亞隊長被打傻：每次機會都能進

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
梅西在世足首秀戴帽，帶領阿根廷3比0擊敗阿爾及利亞，完成國家隊200場里程碑，也朝世足賽史得分王再邁一步。 法新社
梅西在世足首秀戴帽，帶領阿根廷3比0擊敗阿爾及利亞，完成國家隊200場里程碑，也朝世足賽史得分王再邁一步。 法新社

2026年世足賽小組賽J組賽事全面點燃戰火，衛冕軍阿根廷今天在堪薩斯城球場迎來本屆首秀，這場比賽同時也是當家球王梅西（Lionel Messi）國家隊生涯的第200場里程碑，在這場極具意義的戰役中，梅西不僅上演「帽子戲法」獨進三球，登上世足賽歷史進球王，更率領阿根廷以3：0輕取阿爾及利亞，跨出衛冕第一步。

談到梅西的神級表現，讓兩隊球員與教練都讚不絕口。阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）受訪時激動表示，「我已經找不到詞彙來形容梅西了。20年來，他一直讓我們習慣看到這樣不可思議的表現，他激勵了每一個觀看他踢球的人。」

在梅西火力全開加持下，阿根廷今天也得以在拉開差距後讓替補球員上場磨練，斯卡洛尼也補充，球隊接下來仍會一場一場踏實地打，「很高興這場比賽能讓許多球員上場磨練，並寄望下一場能順利拿下，讓小組賽第三輪更有調度空間。」

而遭到梅西無情砲火猛攻的阿爾及利亞，賽後也展現對傳奇的最高敬意。阿爾及利亞隊長曼迪（Aissa Mandi）無奈地坦言，兩隊的致命差距就在於梅西的恐怖效率，「決定勝負的關鍵，在於他們陣中擁有一位冷酷無情的球員，他幾乎能將每一次機會都轉化為進球。他或許就是歷史上最偉大的球員，他的效率實在太驚人了。我們賽前就心知肚明並竭盡全力想去限制他，但成效甚微，他真的太出色了。」

這場戴帽秀恰巧是梅西在2006年德國世足賽迎來生涯首次進球的20周年紀念日，完美的劇本讓他的200場國家隊里程碑顯得更加璀璨，阿根廷順利收下3分積分暫居小組龍頭，22日將迎戰奧地利，屆時梅西將有機會正式超越克洛澤，獨享世足賽史得分王寶座。

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足 Lionel Messi 阿根廷

延伸閱讀

世足賽／梅西帽子戲法讓姆巴佩、哈蘭德都失色 阿根廷3：0跨出衛冕第一步

世足賽／梅西帽子戲法！ 超越羅納度、追平克洛澤成歷史進球王

世足賽／梅西傷癒復出替補破門 衛冕軍阿根廷吃下定心丸

世足運彩／阿爾及利亞雖表示我要贏 但梅西領軍最後一舞推阿根廷不讓分勝

相關新聞

世足賽／哈蘭德上半場梅開二度寫歷史 挪威4：1擊退伊拉克

歷經28年的等待，挪威男足在今天總算重返世足賽會內賽舞台，在頭牌球星哈蘭德（Erling Haaland）上半場就上演「梅開二度」的精彩表現下，最終挪威也以3：1擊敗伊拉克，繼1998年後再度在世足賽搶下3分積分，至於伊拉克則成為今年亞洲首支吞敗的球隊。

世足賽／開幕戰地主2比0勝南非 2歲小鴨「梅林」身穿墨西哥球衣意外爆紅

2026年美加墨世界盃火熱開賽，一隻名為「梅林」（Merlin）的兩歲小鴨意外爆紅。在墨西哥隊擊敗南非隊後，梅林身著全套墨西哥國家隊球衣與球襪，現身墨西哥城，可愛模樣圈粉無數。

世足賽／I組首戰 法國下半場火力全開3比1擊退塞內加爾

2026年世界盃足球賽I組小組賽於台灣時間6月17日凌晨3時展開對決，由傳統勁旅法國隊迎戰塞內加爾。雙方在上半場陷入防守拉鋸，下半場法國憑藉強大的鋒線實力打破僵局，最終以3比1擊敗塞內加爾，順利拿下小

世足賽／美國手扶梯秒變傳說「維京戰船」挪威球迷划船攻佔地鐵應援太震撼

2026年世界盃足球賽如火如荼進行，挪威暌違28年重返世界盃，球迷與國家隊掀起維京文化熱潮。近日一段挪威球迷前往觀賽的影片在網路上爆紅，…

世足賽／踢平荷蘭！日本球迷嗨暴拿小國旗衝進澀谷十字路口慶祝 40秒後驚呆全球

世界盃足球賽（World Cup）火熱開踢，排名第18強的日本對決歐洲強權荷蘭，雖兩度落後，不過比賽最後時刻以2：2扳平比數，踢和世界排名第8的荷蘭隊，…

世足賽／傳奇老爸親臨觀戰 「席丹之子」遭梅西震撼教育也豎起大拇指

儘管今天世足賽阿根廷與阿爾及利亞之戰，球王梅西（Lionel Messi）的「帽子戲法」成為本場比賽最大焦點，不過3度遭到梅西攻破球門的阿爾及利亞門將盧卡·席丹（Luca Zidane）也有幾次精彩的撲救表現，甚至一度讓梅西對他豎起大拇指。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。