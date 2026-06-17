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世足／梅西帽子戲法讓姆巴佩、哈蘭德都失色 阿根廷3：0跨出衛冕第一步

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世足賽／梅西帽子戲法讓姆巴佩、哈蘭德都失色 阿根廷3：0跨出衛冕第一步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
梅西在2026年世足首戰以帽子戲法率阿根廷3比0擊敗阿爾及利亞，個人世足進球累積16球追平克洛澤，並刷新多項歷史紀錄。 法新社
梅西在2026年世足首戰以帽子戲法率阿根廷3比0擊敗阿爾及利亞，個人世足進球累積16球追平克洛澤，並刷新多項歷史紀錄。 法新社

下周將滿39歲的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），今天在2026年世足賽小組賽首戰迎戰阿爾及利亞，這場比賽對梅西意義非凡，不僅是他國家隊生涯第200場里程碑，他更上演「帽子戲法」，世足賽生涯16記進球超越巴西傳奇羅納度（Ronaldo）、追平德國克羅澤（Miroslav Klose），以神級表現幫助阿根廷終場以3：0輕取阿爾及利亞，跨出衛冕第一步。

從2006年首度代表阿根廷出征世足賽至今，已經連續6屆出賽的梅西，今天在小組賽首戰登場，讓他搶在葡萄牙C羅（Cristiano Ronaldo）之前，成為史上首位六度征戰世足賽的球員。

而傳奇的紀錄之夜，梅西用瘋狂的進球秀震撼全場，比賽第17分鐘，他在中路盤帶後施展標誌性的禁區外驚天長射破網，為阿根廷首開紀錄。這記世界波是他國家隊生涯第118顆進球，更巧合的是，這天恰好是他20年前（2006年）首度在世足賽進球的日子，這讓他締造了世足賽史上首顆與最近一顆進球「橫跨年度最長」的神級紀錄。

易邊再戰，阿根廷攻勢愈發凌厲，第60分鐘麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）遠射遭阿爾及利亞門將席丹（Luca Zidane）擋出，敏銳的梅西隨即跟進推射補刀破門，完成世足生涯第15顆進球，追平巴西傳奇羅納度。

第76分鐘，戰意沸騰的梅西再度接獲隊友回傳，在禁區內果斷起腳破網，正式上演「帽子戲法」，這顆進球讓他世足生涯累積達16球，成功追平德國轟炸機克洛澤，並列世足賽史進球王王座，這也是2022年的姆巴佩後，世足賽史上第55次的帽子戲法，也是史上最老完成帽子戲法的球員。

隨後梅西在第80分鐘被換下場，接受全場球迷雷鳴般的掌聲與歡呼，最終阿爾及利亞也未能攻破阿根廷球門，讓阿根廷以3：0取勝，跨出衛冕第一步，梅西的神級表現，也讓今天上演「梅開二度」表現的兩位超級球星法國姆巴佩、挪威哈蘭德相形失色。

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足 Lionel Messi 阿根廷

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