世足賽／梅西帽子戲法！ 超越羅納度、追平克洛澤成歷史進球王

下周將滿39歲的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），今天在2026年世足賽小組賽首戰與阿爾及利亞之戰披掛上陣，這不僅是他國家隊生涯第200場出賽，更搶在葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）之前，成為史上首位六度征戰世足賽的球員，而他在上演「帽子戲法」後，於比賽第80分鐘被換下場，阿根廷也以3：0領先阿爾及利亞。

梅西的傳奇紀錄更隨著比賽進行持續推升，比賽第17分鐘，他在中路盤帶後於禁區外驚天長射破網，幫助阿根廷首開紀錄。這記世界波不僅是他國家隊生涯第118顆進球，更是他在世足賽舞台的第14個進球，成功追平今天梅開二度的法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe），並列世足賽史進球榜第3名。

這顆進球同時為梅西寫下多項前無古人的神蹟，除了是他生涯在世足賽面對第11支不同球隊完成進球的歷史第一人紀錄外，由於這天恰巧是他20年前（2006年）首度在世足賽（對塞爾維亞）進球的日子，這讓他成為世足賽史上首顆與最近一顆進球「橫跨年度最長」的球員，並成為史上進球紀錄第三年長的球員，上半場阿根廷也靠著梅西進球以1：0領先。

易邊再戰，阿根廷下半場依舊展開猛攻，先是梅西在禁區外的大腳射門與球門擦邊而過，第54分鐘則是梅西妙傳給馬丁尼茲（Lautaro Martínez）起腳射門，但卻遭到阿爾及利亞門將席丹（Luca Zidane）撲下，連續兩波侵略性十足的進攻讓阿爾及利亞嚇出一身冷汗。

第60分鐘，阿根廷阿利斯特（Alexis Mac Allister）禁區外長射雖然再度遭到席丹擋下，但梅西隨即跟進補上推射破門，完成世足賽生涯第15顆進球，追平巴西傳奇羅納度（Ronaldo）並列史上第2。

第66分鐘梅西再度出擊，一路盤帶過人後與席丹一對一對決起腳射門，但遭到席丹飛撲擋下，雖然未能進球，但梅西也展現風度，豎起大拇指向演出精彩撲救的席丹致意。

第76分鐘，梅西接獲隊友回傳球後，在禁區內一步起腳射門再度攻破阿爾及利亞球門，上演「帽子戲法」，完成生涯第16顆進球，追上德國克洛澤（Miroslav Klose）並列史上第一，並在隨後就被換下場，接受全場球迷的熱烈歡呼，阿根廷也取得3：0領先。