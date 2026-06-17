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世足賽／FIFA稱上座率9成9 16場入場球迷已破百萬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國際足總（FIFA）宣稱，前16場比賽加起來的進場球迷已經突破百萬人，突為巴西與摩洛哥之戰有80663人進場。 新華通訊社
國際足總（FIFA）宣稱，前16場比賽加起來的進場球迷已經突破百萬人，突為巴西與摩洛哥之戰有80663人進場。 新華通訊社

首屆擴增到48支隊伍的世界盃，雖有票價過高和簽證問題等爭議，不減球迷進場熱情，國際足總（FIFA）宣稱，頭16場比賽加起來的進場球迷已經突破百萬人。

今年賽事由美國、加拿大和墨西哥聯合舉辦，成為第一次三國主辦的世界盃。因票價過高，幾場比賽的觀眾席出現明顯空位，像是上周南韓和捷克在瓜達拉哈拉進行的比賽，以及卡達和捷克在加州聖塔克拉拉的交手，和滿場都沾不上邊。

不過FIFA仍宣稱，前16場比賽的進場率達到百分之99.34，累積已經有102萬8429名球迷進場享受盛會。

FIFA總裁英凡提諾（Gianni Infantino）在社群上傳一張和第100萬名進場球迷的合影，感謝來自全球足球迷的支持，「你們成就了最具包容性的世界盃。」

目前觀賽狀況都算良好，不過歐洲足球支持者協會警告，如此大賽卻沒有隔離措施可能存在風險，FIFA並不清楚誰是門票確切持有者。

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