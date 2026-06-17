世足賽／從家庭悲劇到國家英雄 伊拉克胡辛斬獲相隔40年歷史進球
伊拉克前鋒胡辛在入境美國遭扣留風波後，於世足首戰頭錘破門，締造相隔40年的歷史進球，也以堅韌身世與場上表現成為焦點。
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伊拉克前鋒胡辛在入境美國遭扣留風波後，於世足首戰頭錘破門，締造相隔40年的歷史進球，也以堅韌身世與場上表現成為焦點。
重返世足賽舞台的伊拉克，今天在首場小組賽就迎來充滿話題性的一戰，陣中頭號前鋒胡辛（Aymen Hussein）在克服了入境美國時的「扣留驚魂」後，於球場上挺身而出，為伊拉克踢進相隔40年的進球，用實力向世界證明自己的價值。
伊拉克本次進軍世足賽可謂一波三折，兩周前飛抵芝加哥歐海爾國際機場時，雖然現場聚集了大批揮舞國旗的熱情球迷，但胡辛卻在入境時遭到美國海關攔下，據伊拉克體育官員透露，胡辛當下被單獨扣留並接受了長達7小時的嚴格盤問，手機也遭到了全面檢查。
雖然胡辛最終順利獲准入境，但伊拉克代表團的命運並未就此順遂，隨隊攝影師薩拉（Talal Salah）隨後也經歷了超過10小時的盤查，最終甚至遭到美方拒絕入境、直接遣返，這起插曲也在賽前引發不少議論。
現年30歲的胡辛是目前伊拉克身價最高的足球明星，但他的人生故事充滿韌性，12歲時父親不幸遇害，一度讓他萌生退隊、打工養家的念頭，哥哥在加入伊拉克軍隊後更是失蹤至今下落不明，所幸在母親的堅持與鼓勵下才重回賽場，並一路躍升為國家隊不可或缺的進攻核心。
這場I組的焦點大戰，雖然面對由挪威「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）領軍的強悍鋒線，但胡辛在比賽中充分展現了強大的心理素質，在球隊落後時挺身而出，以一記精彩的頭錘破網幫助伊拉克一度扳平戰局，儘管在傷停補時階段胡辛也因為在空戰爭球時誤將球頂進自家球員，讓挪威靠著烏龍球拿下本場第4顆進球，但仍無損他在今天的好表現。
他在面對挪威時以頭錘攻破對手球門，幫助伊拉克一度扳平戰局，並寫下球隊相隔40年的歷史性進球，成為全場最受矚目的焦點之一。 他在芝加哥歐海爾機場入境時遭海關單獨扣留，接受長達7小時盤問，手機也被全面檢查；同團攝影師則被盤查後直接遣返，引發外界議論。 因為他從家庭悲劇中奮起，父親遇害、兄長失蹤，仍在母親支持下回到球場，並一路成長為伊拉克身價最高、最不可或缺的前鋒。
精華 FAQ
他在面對挪威時以頭錘攻破對手球門，幫助伊拉克一度扳平戰局，並寫下球隊相隔40年的歷史性進球，成為全場最受矚目的焦點之一。
他在芝加哥歐海爾機場入境時遭海關單獨扣留，接受長達7小時盤問，手機也被全面檢查；同團攝影師則被盤查後直接遣返，引發外界議論。
因為他從家庭悲劇中奮起，父親遇害、兄長失蹤，仍在母親支持下回到球場，並一路成長為伊拉克身價最高、最不可或缺的前鋒。
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