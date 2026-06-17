世足賽／總算有好消息 內馬爾傷後首度下場訓練

5屆冠軍巴西隊今的當家球星內馬爾（Neymar）因傷影響世界盃出賽，小組賽3戰可能全部缺席，不過好消息是已經首度下場訓練，為森巴軍團注入一劑強心針。

身為巴西隊史進球王，內馬爾今年5月17日代表桑托斯出賽時傷到右小腿，最終雖仍徵召進國家隊，但一直沒恢復訓練，除缺席世界盃首戰，也沒參與球隊第二戰碰海地的賽前訓練。

今天總算有好消息，內馬爾到美國後首度訓練，他在位於紐澤西的訓練基地練習，巴西足協稱是「康復過程再進一步」。

根據巴西足協發布的影片，內馬爾進行了首次的跑步訓練，並與總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）領軍的教練團一同訓練。

巴西首戰和摩洛哥1比1戰平，台灣時間周六第二戰將碰海地，下周小組最終戰碰蘇格蘭，內馬爾預計都將缺席，直到淘汰賽階段才有望上陣。

34歲的內馬爾從2023年10月17日後就不曾代表森巴軍團出賽，當時他在和烏拉圭的對戰傷到左膝前十字韌帶和半月板，之後就因身體狀況缺席國家隊，直到這次世界盃終於回歸。

安切洛蒂先前受訪提到，內馬爾非常努力復健，歸隊後能提供球隊技術能力，並能傳授經驗給隊上年輕球員。