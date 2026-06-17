世足賽／下周滿39歲的梅西首戰演帽子戲法！對11隊都進球史上第一人

下周將迎接39歲生日的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），今天在世足賽小組賽首戰登場，完成生涯第6屆世足賽出賽，創下史上第一人紀錄，而在上半場他就展現頂尖球星本色，於第17分鐘長射進球，幫助阿根廷在上半場打完取得1：0領先。

上屆世足賽帶領阿根廷高捧大力神盃的梅西，從2006年首度代表阿根廷在世足賽出賽至今，已經拿下2屆世足賽金球獎，而今年在小組賽首戰登場的他，也搶在葡萄牙C羅（Cristiano Ronaldo）之前，成為史上首位六度征戰世足賽的球員。

而這場與阿爾及利亞的賽事，也是梅西國家隊生涯的第200場出賽，開賽第4分鐘阿根廷就發起猛攻，在門前有頭錘機會，但遭到阿爾及利亞門將、法國傳奇席丹（Zinedine Zidane）之子盧卡．席丹（Luca Zidane）正面擋下。

不過第5分鐘，梅西在禁區內接獲隊友傳球後起腳射門破網，但卻被吹判越位，進球不算。逃過一劫的阿爾及利亞，第8分鐘查伊比（Fares Chaibi）接獲隊友插中傳球與阿根廷門將形成一對一局面，起腳射門破網，但也同樣因為越位進球不算。

第17分鐘，梅西在中路一路盤帶後，在禁區外大腳射門破網，完成生涯在世足賽的第14顆進球，追平今天「梅開二度」的法國姆巴佩（Kylian Mbappe），並列史上第3，也幫助阿根廷首開紀錄，這也是梅西國家隊生涯第118顆進球，幫助阿根廷在上半場踢完以1球領先。

易邊再戰，阿根廷下半場依舊展開猛攻，先是梅西在禁區外的大腳射門與球門擦邊而過，第54分鐘則是梅西妙傳給馬丁尼茲（Lautaro Martínez）起腳射門，但卻遭到阿爾及利亞門將席丹（Luca Zidane）撲下，連續兩波侵略性十足的進攻讓阿爾及利亞嚇出一身冷汗。

第60分鐘，阿根廷阿利斯特（Alexis Mac Allister）禁區外長射雖然再度遭到席丹擋下，但梅西隨即跟進補上推射破門，完成世足賽生涯第15顆進球，追平巴西傳奇羅納度（Ronaldo）並列史上第2。

第66分鐘梅西再度出擊，一路盤帶過人後與席丹一對一對決起腳射門，但遭到席丹飛撲擋下，雖然未能進球，但梅西也展現風度，豎起大拇指向演出精彩撲救的席丹致意。

第76分鐘，梅西接獲隊友回傳球後，在禁區內一步起腳射門再度攻破阿爾及利亞球門，上演「帽子戲法」，完成生涯第16顆進球，追上德國克洛澤（Miroslav Klose）並列史上第一。

而這也是梅西生涯在世足賽面對第11支不同球隊完成進球紀錄，讓他獨居史上第1人。至於梅西生涯在世足賽的第一顆進球，正是在20年前的今天出戰塞爾維亞時踢進，讓他成為世足賽史上第一顆進球與最近一顆進球，橫跨年度最長的球員，也是史上第3年長的進球者。