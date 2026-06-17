世足賽／姆巴佩「吹長笛」慶祝引熱議！背後原因與童年經歷有關

法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）世足賽首戰梅開二度，登頂法國隊史進球王，幫助法國以3：1擊敗塞內加爾。姆巴佩「吹長笛」慶祝動作成為球迷關注焦點，背後原因與童年經歷有關。

姆巴佩原本進球的慶祝動作是露出笑容，並將雙手交叉收在腋下，等隊友一擁而上；這次則是做出吹長笛的慶祝動作。

這動作起源自他先前接受英國主持人柯登（James Corden）訪問時，聊到自己與長笛的淵源。姆巴佩當時承諾，如果他對塞內加爾首場比賽進球，就會用吹長笛動作來慶祝，而他真的在第66分鐘兌現承諾，讓法國球迷看得開心。

姆巴佩透露自己7歲左右學過1、2年長笛，「我爸媽希望我嘗試很多事、探索很多不同的東西。」柯登開玩笑說，姆巴配原本有機會成為同世代最偉大長笛演奏家，姆巴佩聽後大笑否認。

柯登接著拿出一支長笛，請姆巴佩演奏，結果姆巴佩真的吹了一個音並坦言，「我全都忘光了。」柯登鼓勵姆巴佩把自己曾學過的長笛變成進球慶祝動作，就像網球名將約克維奇（Novak Djokovic）一樣，曾以拉小提琴手勢向女兒致意。