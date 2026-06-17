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世足賽／美國手扶梯秒變傳說「維京戰船」挪威球迷划船攻佔地鐵應援太震撼

聯合新聞網／ 綜合報導
世足賽開打，挪威球迷在美國地鐵用「划船」方式為自己的國家隊加油，整齊畫一的動作看起來超有氣勢。圖擷自X
世足賽開打，挪威球迷在美國地鐵用「划船」方式為自己的國家隊加油，整齊畫一的動作看起來超有氣勢。圖擷自X

2026年世界盃足球賽如火如荼進行，挪威暌違28年重返世界盃，球迷與國家隊掀起維京文化熱潮。近日一段挪威球迷前往觀賽的影片在網路上爆紅，也引起美國波士頓當地民眾的震撼，其應援相當有創意，全部的人直接坐在長型的電扶梯上以「維京戰船」的方式划漿，成為場邊另類焦點。

從網路上曝光的影片可看到，應援的球迷身披大面積的挪威國旗，也有人直接穿上國旗T-Shirt，一排人坐在手扶梯上，同時大聲的吼出「Ro！」，意思就是挪威語的「划」，展現出來的加油氣勢非常驚人。

這群身穿紅色國旗衣的挪威球迷，應援地點位於美國的波士頓南站（South Station）與波士頓花園（Boston Garden），隨著每個人嘴巴大聲喊出來的應援口號，同時搭配手上節奏做出整齊的「划船」動作，重現傳說中維京人出海探險、經商與作戰的乘風破浪場景。

這幕熱血又奇特的應援畫面在網路上引起不少熱議，美國當地記者西格爾（Jeremy Siegel）分享影片表示，「這種應援方式，我前所未見，絕對要列入我人生中大概很難再看到的清單之中」。知名體育媒體《Barstool Sports》則打趣指出，「你在波士頓花園看到的是手扶梯，但挪威人卻抓住機會多做幾組划船訓練」。

臉書粉專「FOX Soccer」也分享此段影片，不少網友們紛紛留言表示，「我一直覺得維京人很勇敢，現在我看到了」、「史詩級的民族主義展現，做得好」、「真希望以前的維京人也能看到現代這一幕」、「這就是挪威人可以稱霸冬季奧運、金牌拿最多的原因之一」。

但也有人認為，坐在電扶梯上的姿勢太危險，提醒這些球迷們務必注意安全，「小心斗篷不要捲進去電扶梯的縫隙」、「我本來想過去制止的，但看到他們那麼熱心實在不忍心」、「在電扶上跌倒或被夾到腳可不是開玩笑的」。

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