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世足賽／首戰後簽證過期…伊朗球員脫險 能續戰世界盃

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
伊朗中場托拉比（右）首戰後被發現簽證過期，所幸已經獲得新的簽證，能繼續參與接下來的比賽。 路透
伊朗中場托拉比（右）首戰後被發現簽證過期，所幸已經獲得新的簽證，能繼續參與接下來的比賽。 路透

伊朗隊今年參加世界盃一波三折，中場托拉比（Mehdi Torabi）首戰後還被發現簽證過期，所幸已經獲得新的簽證，讓他能繼續與會4年一度的世界盛會。

31歲的托拉比昨天和紐西蘭2比2踢平的比賽沒有上場，但賽後發現他簽證過期，不過他是持單次入境簽證，其他隊友都是獲得多次入境簽證。

好在問題已經解決，美國國務院發出聲明表示狀況已排解，「我們一得知此事，就立即著手確保該球員能夠參加每一場比賽。」

伊朗足協媒體部門也證實，托拉比的單次入境簽證已經過期，經過足協和FIFA的合作，托拉比已經獲得新的多次入境簽證，「簽證獲批後，托拉比可以順利隨伊朗國家隊參加接下來的比賽，完成本屆賽事剩餘的比賽。」

受美伊戰爭影響，伊朗本次參賽比其他隊伍更辛苦，除訓練基地從美國搬到墨西哥邊境城市，還有13名代表團成員的簽證被拒絕，包括伊朗足協主席塔吉（Mehdi Taj）。美國說明伊朗個人拒簽的原因，不過塔吉先前曾是伊斯蘭革命衛隊的高級情報官員，該組織是美國國務院認定的恐怖組織。

伊朗分組3場比賽都在美國進行，兩場在洛杉磯，一場在西雅圖，伊朗球員最初被允許比賽前一天入境、比賽隔一天出境，但伊朗總教練加蘭諾伊（Amir Ghalenoei）昨天抱怨，規定在最後一刻改變，球隊必須賽後就離境。

世界盃白宮工作組負責人朱利安尼（Andrew Giuliani）表示，美國已經給予伊朗31位球員和每位教練團成員簽證，已經實現「競爭平衡」，且伊朗早就知道賽後就要馬上離境，「我們都很清楚這個流程。」

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