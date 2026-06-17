世足賽／姆巴佩登歷史射手王 德尚笑看批評：他能一腳決定比賽

AI摘要 文章摘要整理： 姆巴佩在世足首戰梅開二度，率法國擊敗塞內加爾並登上隊史射手王，德尚與隊友皆盛讚其關鍵能力與團隊貢獻。

世足賽奪冠熱門法國在今天的小組賽首戰以3：1力克塞內加爾，順利入袋3分積分，不過全場焦點無疑落在頂著隊長袖標、下半場獨中兩元的當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）身上，27歲的他在此役正式超越（Olivier Giroud），登頂法國隊史進球王，世界級的宰制力再度撼動紐約賽場。

對於愛將打破紀錄，法國主帥德尚（Didier Deschamps）賽後幽默回應外界的挑剔，「不開玩笑了，基利安就是這樣的球員，哪怕整場踢得不完美，他也能靠一次行動幫球隊贏球。也許有人會批評他防守不夠，但他本來就不是為了防守而存在的。」

德尚更透露，姆巴佩曾私下說比起友誼賽，更想在影響力巨大的世界盃進球，「他在場內外都為團隊付出極多，外界覺得他自私，事實絕非如此。」

隊友們也對這位新科隊史進球王讚不絕口，後衛薩利巴（William Saliba）直言，從場上目睹姆巴佩在失球後一分鐘內轟入瘋狂的「世界波」，實在太不可思議，「他擁有一切條件去打破紀錄，而且他距離世足賽歷史最佳射手也不遠了，我相信他絕不會止步於此。」

姆巴佩（右下）在塞內加爾的比賽中梅開二度，登頂法國隊史進球王。 新華社

替補登場建功的巴爾科拉（Bradley Barcola）也自豪表示，不論在訓練或比賽，姆巴佩總有辦法讓全隊驚嘆，「法國隊能擁有他，是我們所有人與法國人民的驕傲。」

除了讚美姆巴佩的精彩表現，「高盧雄雞」此役也展現了團結韌性，薩利巴與巴爾科拉皆透露，球隊上半場因太過拘謹、草皮僵硬及心理因素導致失誤連連，中場休息時教練與球員在更衣室內嚴肅溝通、互相激盪，才讓下半場的面貌煥然一新。

中場核心拉比奧（Adrien Rabiot）則大讚姆巴佩與小將奧利斯（Michael Olise）的連線默契，並強調下半場局勢的扭轉，正是全隊保持冷靜、逐步適應地毯般堅硬場地後的成果。