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世足賽／哈蘭德上半場梅開二度寫歷史 挪威4：1擊退伊拉克

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
哈蘭德上半場就上演「梅開二度」的精彩表現。 法新社
哈蘭德上半場就上演「梅開二度」的精彩表現。 法新社

AI摘要

文章摘要整理：

哈蘭德在世足首秀上半場梅開二度，帶領挪威以四比一擊退伊拉克，結束28年等待後重返會內賽並拿下勝利。

歷經28年的等待，挪威男足在今天總算重返世足賽會內賽舞台，在頭牌球星哈蘭德（Erling Haaland）上半場就上演「梅開二度」的精彩表現下，最終挪威也以3：1擊敗伊拉克，繼1998年後再度在世足賽搶下3分積分，至於伊拉克則成為今年亞洲首支吞敗的球隊。

過去曾兩度殺進到世足賽16強的挪威，卻在過去6屆賽事中無緣再度踏上會內賽舞台，不過今年在雙星哈蘭德、厄德高（Martin Odegaard）的領軍下，挪威也被看好有機會以黑馬之姿再度晉級到淘汰賽階段。

在世足賽的生涯首秀，25歲的哈蘭德就帶給全球球迷一場精彩足球饗宴，他在開賽第29分鐘，就接獲沃爾費（David Moller Wolfe）在右路的橫傳，在門前將球墊進球門，完成個人在世足賽的首顆進球，為挪威先馳得球，也是哈蘭德在國家隊生涯的第57球。

儘管伊拉克在比賽第39分鐘靠著胡辛（Aymen Hussein）破門追平比數，但寫下世足賽生涯新頁後的哈蘭德，也沒有放慢進攻腳步，他在第43分鐘再度發起攻勢，趁著伊拉克後防出現配合上的失誤，上前截球後起腳射門，幫助挪威再要回領先優勢，上半場踢完挪威也以2：1領先，哈蘭德在上半場就有4次射門、3次射正與2進球的精彩表現。

下半場挪威攻勢再起，第76分鐘厄斯蒂高（Leo Ostigard）在接獲隊友開出的角球後，在球門前頭錘破門，幫助挪威取得3：1領先。傷停補時階段，挪威與伊拉克球員在球門前進行空戰，上半場有進球表現的伊拉克胡辛卻不慎將球碰進自家球門，讓挪威靠著這記烏龍球再下一城，終場挪威也以4：1取勝。

挪威哈蘭德在今天以6次射門4次射正踢進2球，成為挪威隊史首位在世足賽完成單場「梅開二度」表現的球員，為自己打響世足賽首秀，至於伊拉克則成為今年首支在世足賽吞敗的亞洲球隊。

哈蘭德。 歐新社
哈蘭德。 歐新社

精華 FAQ

  • 哈蘭德上半場就完成梅開二度，先在第29分鐘破門，隨後又在第43分鐘把握對手失誤再下一城，全場6次射門、4次射正，成為挪威取勝最大功臣。

  • 這是挪威歷經28年後再度回到世足會內賽舞台，並自1998年後再次在世足賽拿下三分，同時也靠哈蘭德寫下隊史首位單場梅開二度紀錄。

  • 伊拉克雖在第39分鐘由胡辛追平，但上半場結束前防守出現失誤，讓哈蘭德再度得手；下半場又被角球與補時烏龍球連續打擊，最終輸球。

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足 挪威 伊拉克 哈蘭德

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