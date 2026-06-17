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世足賽／開幕戰地主2比0勝南非 2歲小鴨「梅林」身穿墨西哥球衣意外爆紅

香港01／ 撰文：林嘉敏
2026年世界盃足球賽熱鬧開踢，一隻名為「梅林」（Merlin）的兩歲小鴨意外爆紅。 美聯社
2026年世界盃足球賽熱鬧開踢，一隻名為「梅林」（Merlin）的兩歲小鴨意外爆紅。 美聯社

2026年美加墨世界盃火熱開賽，一隻名為「梅林」（Merlin）的兩歲小鴨意外爆紅。在墨西哥隊擊敗南非隊後，梅林身著全套墨西哥國家隊球衣與球襪，現身墨西哥城，可愛模樣圈粉無數。

梅林行走在墨西哥城的畫面席捲社交媒體，斬獲數百萬瀏覽量，大批網友直言梅林是本屆世界盃最大亮點，更是新晉墨西哥「國寶」。

據了解，梅林早已是墨西哥城的人氣小動物，它常年陪伴家人週末在市中心市集擺攤售賣飲品。它性格溫順親人，常年吸引路人駐足合影，是當地小有名氣的明星小鴨。

「不喜歡把梅林單獨留在家裡；我們喜歡和它在一起，」主人Carla Gómez表示，並坦言：「它一直陪伴著我們，我們從未想過它會如此受歡迎」。

梅林憑藉超高人氣已然收穫官方關注，順利會見國際足聯代表，參與賽事宣傳照片與廣告拍攝。Carla Gómez現在還希望這隻可愛小鴨繼續為墨西哥帶來好運，他喊話墨西哥隊「我們與你們同在，梅林是你們的頭號粉絲。」

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文章授權轉載自《香港01》

2026世足賽

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