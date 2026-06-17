世足賽／3：1勝塞內加爾！單場雙響登法國進球王 姆巴佩：踢球就是為寫歷史

2026年世界盃足球賽奪冠熱門「高盧雄雞」法國，今天凌晨在首輪分組賽遭遇塞內加爾頑強抵抗，兩隊在上半場互交白卷後，法國靠著姆巴佩（Kylian Mbappe）在下半場上演梅開二度的歷史性演出，終場以3：1力克塞內加爾，順利摘下小組賽首勝，姆巴佩此役不僅率隊搶下開門紅，個人國家隊生涯進球數更推進至58球，正式獨居法國隊史進球王。

法國上一次在世足賽首戰吞敗，正是2002年不敵塞內加爾，此役上半場塞內加爾也攻勢凌厲，前鋒傑克森（Nicolas Jackson）的射門甚至險些破網，讓法國嚇出一身冷汗。

下半場法國展開反擊，第66分鐘，奧利斯（Michael Olise）巧妙送出助攻，姆巴佩順利破門，先追平吉魯（Olivier Giroud）的57球紀錄；儘管塞內加爾在傷停補時階段追回一球，但姆巴佩隨即在第96分鐘於禁區外遠射「世界波」破網，正式登基隊史第一人。目前他在世足賽累積14顆進球，距離德國傳奇克洛澤（Miroslav Klose）的16球歷史紀錄僅差2球，排在前投的還包括巴西傳奇羅納度（Ronaldo）的15顆

法國對塞內加爾的比賽中，姆巴佩上演梅開二度。 法新社

談到寫下歷史新篇章，姆巴佩在賽後受訪時，展現極大的雄心，他強調，「我踢球就是為了在國家的歷史上留下印記，並確保我的球隊能夠走到最後、贏得世足賽冠軍。至於其他的一切紀錄，都只是我職業生涯和個人成就的一部分。」

不過，姆巴佩也坦言，戰局瞬息萬變，贏球從來就不是一件容易的事，他指出，「這場勝利確實讓我們稍微鬆了一口氣，但在世足賽的舞台上，你永遠無法真正放鬆。我們必須保持冷靜與沉著，堅持做該做的事。現在，我們的目光已經必須完全轉移到下一場對陣伊拉克的比賽。」