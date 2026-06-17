世足賽／FIFA主席宣布 進場觀賽球迷已破百萬
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾今天表示，本屆世界盃足球賽截至目前已有100萬名球迷進場觀賽。今年賽事由美國、加拿大和墨西哥主辦。
法新社報導，英凡提諾（Gianni Infantino）在Instagram發文宣布：「哇！有100萬名球迷進場了！非常感謝我們所有熱情的支持者持續讓球場座無虛席，是你們讓最具包容性的這屆世界盃充滿活力。」
今年世界盃6月11日開踢，本屆預定有104場比賽，目前已完成16場。賽前曾傳出門票價格遭到強烈批評，一些國家的球迷也因為美國拒發簽證而無法到場觀賽。
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