世足賽／I組首戰 法國下半場火力全開3比1擊退塞內加爾

2026年世界盃足球賽I組小組賽於台灣時間6月17日凌晨3時展開對決，由傳統勁旅法國隊迎戰塞內加爾。雙方在上半場陷入防守拉鋸，下半場法國憑藉強大的鋒線實力打破僵局，最終以3比1擊敗塞內加爾，順利拿下小組賽首勝，奠定晉級十六強的良好基礎。

本場比賽法國展現高效的傳控節奏，控球率達54%，並透過中場組織創造出11次射門，其中有8次射正，整體進攻威脅性極高。相較之下，塞內加爾雖然擁有46%的控球率，但全場僅創造出6次射門且僅2次射正，攻勢頻頻熄火。此外，塞內加爾全場出現9次犯規與3次越位，防線在下半場逐漸失守；法國則以穩健的防守與僅5次犯規的紀律表現主導局勢。

比賽僵局直到下半場才被打破。第66分鐘，法國米高·奧利斯（Michael Olise）送出精準傳中，基利安·姆巴佩（Kylian Mbappé）起腳破網先馳得點。第82分鐘，阿德里安·拉比奧（Adrien Rabiot）傳球助攻，布拉德利·巴爾科拉（Bradley Barcola）推射建功。雖然法國防線在補時第90+5分鐘失守，遭塞內加爾伊利曼·恩迪亞耶（Iliman Ndiaye）助攻易卜拉欣·姆巴耶（Ibrahim Mbaye）破門，未能讓對手掛蛋，但僅過一分鐘，姆巴佩於第90+6分鐘迅速再進一球，徹底鎖定勝局。

法國隊此役展現出頂級強隊的進攻效率，是取得勝利的關鍵。此役過後，I組最新積分榜形勢為：法國以1勝、積分3分暫居小組首位；尚未出賽的伊拉克與挪威同以0分並列第二；塞內加爾則以1負、積分0分暫居分組墊底。這場勝利讓法國隊在小組賽賽程中佔得先機，而吞下敗仗的塞內加爾，後續賽事將面臨更嚴峻的晉級壓力。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)